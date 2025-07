Il piacere della vita all'aria aperta unito al comfort di una struttura di lusso. È il glamping, bellezza!

Dalla crasi tra glamour e camping nasce la nuova tendenza viaggi, per chi preferisce una vacanza fuori dall'ordinario, fatta di natura e avventura, ma non vuole rinunciare al relax e alle comodità di un hotel.

Queste strutture, in alcuni casi dei bungalow, in altri delle vere e proprie tende da campeggio, sono in grado di offrire un'esperienza unica, ben distante dall'overtourism di alcune località. L'Italia, con i suoi paesaggi e i suoi territori da scoprire, offre migliaia di possibilità, da nord a sud. Ecco qualche esempio.

Glass cube tra le stelle sul Lago di Dobbiaco

Un paesaggio magico: le Dolomiti che si riflettono nelle acque cristalline del Lago di Dobbiaco. Gli Skyview Chalets del Toblacher See sono dodici rifugi in vetro e legno di larice, progettati con una filosofia eco-friendly per cui per realizzarli non è stato abbattuto nemmeno un albero. Gli ospiti potranno trascorrere giornate immersi nel bosco, con vista mozzafiato sulle vette e la possibilità di esperienze ad alta quota, tra trekking mountain bike e arrampicate. Ma anche passeggiate e visite nei vicini Laghi di Braies e Landro.

Fondato da Loek van de Loo il gruppo italo olandese di glamping resort offre diverse location e tante attività per godersi in lungo e in largo l'Italia fino in autunno, con proposte diverse a seconda del target di età. In particolare, Trasimeno Glamping Resort (aperto a luglio 2024) si affaccia direttamente sul Lago omonimo e offre alcuni dei suoi alloggi praticamente “pied dans l’eau". Un luogo ideale anche per gli appassionati di yoga e di fitness, grazie alle grandi pedane affacciate sul lago o immerse nel bosco in cui poter praticare liberamente o con insegnanti messi a disposizione dalla struttura.

Il gampling sull'acqua dei Laghi Nabi

Altro lago, altro paesaggio fiabesco, quello dei Laghi Nabi, in piena Oasi Naturale della Campania, in provincia di Caserta. Un luogo perfetto per immergersi nella natura incontaminata e sperimentare un approccio al benessere innovativo e completo. Le tende sono dotate di tutti i comfort e ci sono anche lodge a bordo lago per isolarsi dal mondo e avventurarsi in una delle tante attività proposte: dal kayak al wakeboard alla barca a vela fino al più tranquillo birdwatching.

Le tende "safari" in una barchessa del Seicento

A soli 25 chilometri da Venezia, il Glamping Canonici di San Marco si propone come meta ideale per chi vuole esplorare tutte le meraviglie della Serenissima senza rinunciare alla comodità e alla pace di un rifugio immerso nella natura.

Qui le tende safari sono arredate con eleganza, con dettagli originali e sofisticati e circondate da un paesaggio fuori dal comune.

La struttura è infatti ubicata a Mirano, sui terreni di un’antica villa veneta del XVII secolo, circondata da frutteti e campi di grano.

