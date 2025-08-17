Lettini da giardino: invito al dolce far niente
Tra sole e silenzio, linee eleganti e materiali naturali disegnano piccoli paradisi privati dove il tempo si allunga e il corpo si abbandona
Quando arriva il momento di godersi il sole, un buon lettino da giardino è l’alleato perfetto per trasformare qualunque giardino, terrazza o bordo piscina in un’oasi di benessere. Design moderno, materiali resistenti e comfort assicurato: i lettini outdoor sono pensati per accompagnare in ogni momento di relax, dal risveglio al tramonto. Realizzati con legno pregiato, alluminio leggero combinano estetica e funzionalità, resistendo a pioggia, sole e usura senza perdere stile. Lo schienale regolabile permette di scegliere la posizione ideale, mentre i tessuti tecnici garantiscono traspirabilità e facilità di manutenzione. Ma non è solo una questione di comfort: i dettagli fanno la differenza. Lettini con ruote per spostarsi facilmente, tavolini integrati, cappottine parasole e cuscini sfoderabili trasformano ogni momento in un’esperienza esclusiva. Scegliere un lettino outdoor significa prendersi cura di sé, concedersi pause rigeneranti in un ambiente su misura, dove il design incontra la natura. Scopri la nostra selezione e lasciati ispirare per vivere l’outdoor con stile e relax.
Per vivere anche in giardino l’atmosfera della riviera
Tra le proposte più interessanti, il daybed della collezione Panama di Capital Collection unisce eleganza senza tempo e comfort moderno. La struttura in teak naturale, resistente e durevole, è caratterizzata da tagli arrotondati che conferiscono armonia visiva e un senso di calore autentico. Un rifugio raffinato che invita al relax in ogni stagione.
Erika, disegnato da Antonio Citterio per B&B Italia, si distingue per la leggerezza visiva e l’eleganza discreta. La struttura è in alluminio pressofuso verniciato a polvere, con intrecci in nastri di polipropilene pensati per l’uso outdoor. Il disegno del piede dona continuità alla linea, mentre il cuscino imbottito - con profilo decorativo - aggiunge comfort e morbidezza, evocando le stesse qualità dei divani da cui la collezione prende forma. Le tonalità, sofisticate e coordinate, permettono abbinamenti armonici tra struttura, intrecci e rivestimenti.
Anche il lettino Jun, disegnato da Marco Acerbis per Talenti, si distingue per leggerezza e design raffinato. Ideale sia per ambienti pubblici che residenziali, fonde comfort ed estetica in modo armonioso. La struttura in legno di teak naturale si abbina a una cuscineria in tessuto bouclé tono su tono, che aggiunge un tocco materico e sofisticato alla seduta.
Il giardino fa salotto con lo stile di casa
Sempre più sfumata, la linea tra dentro e fuori si dissolve al sole. E anche il giardino, oggi, fa salotto. Gli imbottiti outdoor non temono più né il sole cocente né le piogge torrenziali: prendono posto tra gli arredi con la stessa eleganza di un divano da interni, a volte persino con la presenza scenica di un letto matrimoniale.
Come nel caso del daybed Tibidabo, firmato Calvi Brambilla per Varaschin. Un segno sobrio, quasi grafico, si arricchisce di un intreccio lineare e sartoriale, realizzato a mano. La struttura in alluminio sostiene una generosa imbottitura e quattro cuscini morbidi, poggiati con naturalezza sullo schienale intrecciato: più che una seduta, una pausa prolungata.
Il daybed Lodge di Ethimo, disegnato da Christophe Pillet, ricorda invece un rifugio tra gli alberi. Sospeso, leggero, in alluminio lucido e tessuti canvas dai colori caldi, sembra evocare le tende nella savana. Le cuciture a vista – doppie, stile denim – ne accentuano la cura sartoriale, il tocco umano.
C’è poi Saki Outdoor, disegnato da Nendo per Minotti. Il nome, che in giapponese significa “fioritura”, racconta già tutto. Le pannellature si aprono come corolle leggere – in versione laccata o intrecciata effetto midollino – e accolgono cuscini soffici, rifiniti da un piping discreto ma prezioso. Una seduta poetica, come un fiore che sboccia solo all’aperto. E così, anche sotto il cielo, si può restare comodi.
Baldacchini: sogni all’aria aperta
C’è qualcosa di profondamente evocativo nel letto a baldacchino. Forse il richiamo a tempi lenti e lussuosi, forse il desiderio di un rifugio intimo sotto il cielo aperto. Di certo, oggi più che mai, queste architetture del riposo tornano protagoniste anche negli spazi outdoor, tra giardini, verande e terrazze.
A reinterpretare il sogno in chiave contemporanea è ILletto di Opinion Ciatti, firmato da Lapo Ciatti. Nato nel 2017 per gli interni, oggi si offre anche in versione outdoor, mantenendo intatto il suo fascino onirico. La struttura in acciaio – disponibile anche nel sorprendente Corkcrete, un materiale innovativo a base di sughero naturale, sostenibile e piacevole al tatto – trasforma ogni ambiente esterno in uno scenario da favola. Un luogo dove abbandonarsi, anche sotto le stelle.
Pensato per il relax in due, il nuovo lettino doppio Solaris di Fast, disegnato da Alberto Lievore, gioca su eleganza e leggerezza. Disponibile anche nella versione con struttura e copertura, Solaris è più di un lettino: è uno spazio da condividere, ideale per leggere, conversare o semplicemente lasciarsi cullare dal silenzio.
Più esotica l’atmosfera dell’alcova da giardino Synthesis di Unopiù, realizzata in teak e Waprolace intrecciato a mano. Dotata di tendaggi bianchi e piani regolabili su entrambi i lati, è perfetta per vivere momenti di relax all’aperto, in totale comfort.
I cuscini sfoderabili e le dimensioni generose completano un arredo elegante e funzionale, pensato per il piacere e la durata. Infine, un’icona di comfort è il lettino Tuskany di Royal Botania, un baldacchino con quattro montanti in teak, dal design scultoreo che richiama nella forma le zanne da cui prende il nome. Unisce le funzioni di letto, chaise longue e divano: le griglie regolabili, i morbidi cuscini in QuickDry e le tende opzionali creano un microcosmo privato, sospeso tra cielo e terra.
