Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici

Dopo anni di minimalismo e tonalità neutre, la moda torna a parlare con un linguaggio forte, ribelle e magnetico: quello del punk e del gothic.

Merito anche di reboot come Beetljuice, di grandi classici come Edward Mani di Forbice e Nightmare Before Christmas, ma anche di una serie – non a caso sempre di Tim Burton – come Mercoledì.

Non si tratta solo di un revival nostalgico, ma di una vera reinterpretazione contemporanea che attraversa passerelle, beauty look, accessori. E persino il design degli interni. Milano, Parigi e Londra hanno già decretato la rinascita di questo immaginario dark-chic, confermando che il nero, l’argento e l’estetica underground sono di nuovo protagonisti.

Da sinistra verso destra: Tom Ford F25; Versace F25; Simone Rocha F25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Moda: il ritorno del dark style sulle passerelle

La stagione autunno-inverno si tinge di nero e dettagli metal. Le maison internazionali hanno riportato in auge silhouette decise, total look in pelle e corsetti rivisitati in chiave couture. Alcuni esempi li ritroviamo da Tom Ford by Haider Ackermann o da Versace. Non manca l’ironia del punk londinese anni ’70, unita alla teatralità gotica che si traduce in cappe, trasparenze e layering, come nei mini abiti di Simone Rocha.

Da sinistra verso destra: Marc Jacobs e Rose Villain all’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia Credits Getty Images

Beauty: eyeliner grafici e labbra vinile

Nel beauty, il punk-gothic revival esplode con eyeliner marcati, smokey eyes intensi e labbra nelle sfumature più profonde del rosso e del viola.

Gli hairstyling si dividono tra chiome wet look effetto “dark siren” e tagli corti scomposti dal finish volutamente rock. Anche le manicure abbracciano il trend: unghie lunghe e appuntite con finish nero lucido, metallico o decorazioni ispirate al piercing. Marc Jacobs sul red carpet di Venezia docet.

Restando in Laguna, è stata Rose Villain a farsi portavoce di uno stile più aggressive, che si è nettamente distinto. Un po’ per la sua cresta azzurro fluo, decisamente punk, un po’ per il suo abito firmato Vivienne Westwood, una che di rock, ribellione e spirito underground se ne intendeva.

Jewels: la collezione Automne di APM Monaco a Milano

Il punk incontra l'eleganza contemporanea anche nel mondo dei gioielli. APM Monaco ha presentato a Milano la nuova collezione Automne, con due ambassador d’eccezione: Elodie e Charles Leclerc. La linea esplora un immaginario gothic-chic fatto di catene oversize, ear cuff, pendenti con croci reinterpretate in chiave moderna e dettagli sparkling.

I motivi zig zag e le forme squadrate si ispirano ai sanpietrini romani, ma ricordano anche borchie squadrate, per una collezione che dei due ambassador riprende il carisma e la forza identitaria.

