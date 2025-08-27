Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione
L'autunno 2025 si preannuncia all'insegna di un'eleganza rilassata dove nuove materie si mescolano a stili versatili e a colori caldi e profondi, per guardare dentro di sé con nuove energie.
Raccontare la stagione che verrà è una prerogativa della moda fin dalla sua nascita. Una parte preponderante del processo creativo che guida ogni maison e che comincia dalla realizzazione di una bacheca visiva che raccoglie colori, tessuti e parole per dare forma alle tendenze del futuro. Ma qual è il mood-board che ha ispirato le tendenze di quest'autunno?
Colori
Se le previsioni di settore suggeriscono che, secondo il Pantone Color Institute - la massima istituzione in materia di colori - la nuance che dominerà il 2026 sarà un blu-verde chiamato "Transformative Teal" profondo, freddo e cangiante, gli ultimi sprazzi di 2025 lasciano spazio ad altre sfumature.
Dal ritorno dell'eterno protagonista dell'eleganza, il nero, che da qualche tempo scarseggiava in passerella e riproposto da Prada o Chanel, al sensuale e vibrante rosso fuoco by Valentino e Saint Laurent che raggiunge, a seconda del brand che lo interpreta, picchi di bordeaux.
Solitamente associato alle stagioni calde, il giallo si prende per questo 2025 una grande rivincita anche in autunno: dalle tonalità più accese, a quelle canarino o ocra, per illuminare il guardaroba della prossima stagione, da Gucci a N21.
Sulla scia del successo del mocha mousse e tutte le sue derivazioni, proseguono la loro marcia trionfale anche le sfumature polvere: raffinate, versatili ed adatte a tutte le occasioni.
Tessuti
Una cosa è certa: questo autunno porterà con sé tre "L", ovvero lana, leather, layering. Tutte le passerelle (o quasi) hanno infatti visto trionfare questi due tessuti declinati in total look, abbinati o spaiati. Dai capispalla big shoulders, ai maglioni oversize, dagli abiti silhouette alle gonne al ginocchio fino ad arrivare alle parigine: la lana torna per riappropriarsi di una femminilità retrò, confortevole, rassicurante e allo stesso tempo casual che rende questo tessuto un tra i più apprezzati quando i primi freddi cominciano a risvegliarsi.
Che si voglia ricreare un effetto sexy, citare atmosfere punk-rock, o semplicemente non passare inosservati i look in pelle, saranno i migliori alleati della stagione alle porte. Stivaloni, cappotti, bomber e cinture da mescolare a piacimento o vestire in total look.
Parole
L'autunno 2025 si preannuncia come una stagione dominata da una certa eleganza rilassata, dalla sperimentazione materica e dal ritorno ad uno stile versatile. Così le parole per raccontare le tendenze abbondano: dalla F di frange alla T di trasparenze, dalla C di corpetti alla S di skinny jeans… La moda ci torna a volere sensuali come suggerito ad esempio da Dolce&Gabbana ma allo stesso tempo sofisticate come proposto da Alexander McQueen, per l'autunno dove ogni regola contraddice la precedente, per rendere ciascuno protagonista della propria storia.
