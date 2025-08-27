Le novità labbra sembrano non esaurirsi mai e, persino quando pare di aver inventato proprio tutto il possibile, ecco arrivare texture innovative e originali, in grado di migliorare ciò che sembrava già perfetto. Le tinte labbra sembrano andare proprio in questa direzione: si tratta di prodotti che non sono del tutto nuovi ma che, fino a poco tempo fa, non avevano grande appeal proprio per i motivi che ora li rendono popolari. Lip tint e lip stain altro non sono che fluidi colorati in grado di tingere in modo semipermanente. Hanno una texture acquosa e intensamente pigmentata che, una volta asciutta, non si muove, motivo per cui fino ad ora hanno diviso il pubblico tra chi ne apprezza la durata e chi trova che secchino le labbra e siano difficili da rimuovere persino con l’acqua micellare.

Cosa è cambiato? Semplice, di recente, sui social, è diventata virale una tinta labbra che si applica come una maschera peel-off dalla curiosa sfumatura blu e che, una volta rimossa a distanza di qualche minuto, regala un colore naturale che rimane a lungo. Vedere celebrities come Billie Eilish usare questo prodotto per creare un contorno labbra estremamente long lasting (nel suo caso, a prova di concerto) ha finito per convincere il pubblico che ora riscopre i vantaggi di un cosmetico, in effetti, non facilissimo da utilizzare. La sua consistenza acquosa, infatti, lo rende impreciso, motivo per cui di recente sono arrivati sugli scaffali dei beauty store le lip stain che altro non sono che lip tint in formato pennarello.

Per evitare che il prodotto non secchi, invece, basta realizzare un delicato gommage seguito dalla stesura di un balm idratante. Prima di passare al trucco vero e proprio, basta tamponare l’eccesso di balm con una velina per poi procedere con il prodotto preferito: la lip stain è utile per disegnare i contorni e creare, per chi ne apprezza l’effetto, l’illusione di una bocca più grande senza bisogno di ritoccare continuamente la matita classica. La lip tint, invece, regala un colore che dura tutto il giorno e resiste praticamente a tutto. Chi non ama troppo l’effetto matte non dovrà fare altro che applicare un gloss o un olio, perfetto anche per donare comfort e idratazione.

Benetint di Benefit è una tinta labbra e guance no transfer che non sbava e non secca: basta applicarne qualche goccia per poi sfumare rapidamente con le dita, rinnovando l’applicazione per ottenere una tonalità più intensa.

Water Lip Stain di Clarins ha una texture matte e idratante grazie all’acido ialuronico e all’estratto di lampone bio che offre un colore modulabile e no transfer.

Dior Addict Lip Tint di Dior è una tinta labbra no transfer che esalta le labbra donando un colore intenso dal finish semi matte. Racchiude olio di ciliegia che dona comfort e idratazione.

Lip Contour Stain di Huda Beauty è un rossetto e matita labbra 2 in 1 a lunga tenuta e no transfer che rimane impeccabile 12 ore, non sbava e ha un finish matte naturale e confortevole.

Cooling Water Jelly Tint di Milk Make Up è uno stick colorato per labbra e guance dalla texture gel idratante e scorrevole con aloe e acido ialuronico che dona un colore leggero e long lasting.

Practically Permanent Lip Stain di Rem Beauty ha un finish naturale, non secca grazie alla presenza di glicerina e garantisce una tenuta impeccabile tutto il giorno. Può essere utilizzato sia come contorno labbra che come rossetto.

