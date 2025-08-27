Le nuove Lip tint e lip stain per un trucco labbra davvero long lasting
Resistono a cocktail e cene interminabili grazie alle ultime formule waterproof. Da provare subito
Le novità labbra sembrano non esaurirsi mai e, persino quando pare di aver inventato proprio tutto il possibile, ecco arrivare texture innovative e originali, in grado di migliorare ciò che sembrava già perfetto. Le tinte labbra sembrano andare proprio in questa direzione: si tratta di prodotti che non sono del tutto nuovi ma che, fino a poco tempo fa, non avevano grande appeal proprio per i motivi che ora li rendono popolari. Lip tint e lip stain altro non sono che fluidi colorati in grado di tingere in modo semipermanente. Hanno una texture acquosa e intensamente pigmentata che, una volta asciutta, non si muove, motivo per cui fino ad ora hanno diviso il pubblico tra chi ne apprezza la durata e chi trova che secchino le labbra e siano difficili da rimuovere persino con l’acqua micellare.
Cosa è cambiato? Semplice, di recente, sui social, è diventata virale una tinta labbra che si applica come una maschera peel-off dalla curiosa sfumatura blu e che, una volta rimossa a distanza di qualche minuto, regala un colore naturale che rimane a lungo. Vedere celebrities come Billie Eilish usare questo prodotto per creare un contorno labbra estremamente long lasting (nel suo caso, a prova di concerto) ha finito per convincere il pubblico che ora riscopre i vantaggi di un cosmetico, in effetti, non facilissimo da utilizzare. La sua consistenza acquosa, infatti, lo rende impreciso, motivo per cui di recente sono arrivati sugli scaffali dei beauty store le lip stain che altro non sono che lip tint in formato pennarello.
Per evitare che il prodotto non secchi, invece, basta realizzare un delicato gommage seguito dalla stesura di un balm idratante. Prima di passare al trucco vero e proprio, basta tamponare l’eccesso di balm con una velina per poi procedere con il prodotto preferito: la lip stain è utile per disegnare i contorni e creare, per chi ne apprezza l’effetto, l’illusione di una bocca più grande senza bisogno di ritoccare continuamente la matita classica. La lip tint, invece, regala un colore che dura tutto il giorno e resiste praticamente a tutto. Chi non ama troppo l’effetto matte non dovrà fare altro che applicare un gloss o un olio, perfetto anche per donare comfort e idratazione.
Benetint di Benefit è una tinta labbra e guance no transfer che non sbava e non secca: basta applicarne qualche goccia per poi sfumare rapidamente con le dita, rinnovando l’applicazione per ottenere una tonalità più intensa.
Water Lip Stain di Clarins ha una texture matte e idratante grazie all’acido ialuronico e all’estratto di lampone bio che offre un colore modulabile e no transfer.
Dior Addict Lip Tint di Dior è una tinta labbra no transfer che esalta le labbra donando un colore intenso dal finish semi matte. Racchiude olio di ciliegia che dona comfort e idratazione.
Lip Contour Stain di Huda Beauty è un rossetto e matita labbra 2 in 1 a lunga tenuta e no transfer che rimane impeccabile 12 ore, non sbava e ha un finish matte naturale e confortevole.
Cooling Water Jelly Tint di Milk Make Up è uno stick colorato per labbra e guance dalla texture gel idratante e scorrevole con aloe e acido ialuronico che dona un colore leggero e long lasting.
Practically Permanent Lip Stain di Rem Beauty ha un finish naturale, non secca grazie alla presenza di glicerina e garantisce una tenuta impeccabile tutto il giorno. Può essere utilizzato sia come contorno labbra che come rossetto.
Leggi anche:
Fragola, ciliegia e lampone: il trucco si ispira alla frutta estiva
Contenuti consigliati
- lifestyle
Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival
Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti
- entertainment
Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni
Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata
- beauty
4 wellness retreat per affrontare il rientro in bellezza
Puntano a migliorare energie, benessere e positività grazie a programmi olistici su misura
- Fashion
La borsa raddoppia, "more is more"
Per l'autunno la risposta è semplice: la doppia borsa
- entertainment
Venezia 82, la cerimonia di inaugurazione: stelle, emozioni e una Grazia tutta italiana
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
- Entertainment
Il gioco delle (nuove) coppie: da Zoe Kravitz a Jannik Sinner, dalla Ferragni a Damiano David, tutti i Vip innamorati e usciti allo scoperto...
L’estate si è conferma la stagione più calda non solo per le temperature, ma anche per i cuori delle celeb. Tra nuovi flirt e coppie uscite allo scoperto, il gossip si accende
- Entertainment
Venezia 82, si comincia: gli arrivi delle star in Laguna
Dalla conduttrice della Mostra Emanuela Fanelli alle star di Hollywood più attese
- Fashion
Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione
L'autunno 2025 si preannuncia all’insegna di un'eleganza rilassata
- Entertainment
Taylor Swift e Travis Kelce presto sposi: l'annuncio del fidanzamento
Sui social un post della cantante rivela il grande evento
- Entertainment
Venezia 2025: la parata di stelle è servita
Jude Law nei panni di Putin, Julia Roberts debutta sul red carpet e Clooney torna in Laguna. Il Lido si prepara al periodo più atteso dell'anno
- Entertainment
George Clooney e Venezia, una storia d’amore lunga (più di) 25 anni
Il divo di Hollywood sbarca in Laguna con un nuovo film, Jay Kelly, che corona una storia d'amore senza fine con Venezia
- lifestyle
Giornata mondiale del cane: il migliore amico delle star è a 4 zampe
Riempiono la nostra quotidianità con la loro presenza, tra giochi, nasi curiosi e occhi che ci guardano pieni d’amore
- entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: i momenti più iconici della storia del festival
È il festival cinematografico più antico del mondo, e ancora oggi resta uno dei più amati: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è giunta all’82esima edizione, ma ha lasciato momenti indelebili nella storia
- lifestyle
Glen Luchford, Atlas: a Milano, la moda diventa visione
In occasione della Milano Fashion Week, la città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’immagine e della cultura visiva: la mostra Atlas dedicata a Glen Luchford
- entertainment
Emanuela Fanelli, conduttrice di Venezia 82: ironia ed eleganza per la protagonista della Laguna
Attrice amatissima e reduce dal successo di Follemente di Paolo Genovese – titolo che le è valso un riconoscimento ai Nastri d’Argento – Emanuela Fanelli sarà protagonista sul palcoscenico della Mostra del Cinema di Venezia
- beauty
7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Idratano e ravvivano la tintarella
- fashion
Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
- Living
Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Matthieu Blazy, l’artista
Matthieu Blazy riporterà Chanel a New York dopo sette anni di assenza
- Entertainment
I registi più attesi della 82ª Mostra del Cinema di Venezia
In Laguna dal 27 agosto al 6 settembre
- Living
Tendenza Dark: il nuovo imperdibile mood del design
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
- Fashion
Scarpe d'autunno, le novità ai nostri piedi
In arrivo tendenze comfy, ma anche audaci
- Entertainment
Venezia 82, l"effetto nostalgia" di Julia Roberts e gli altri divi Anni 90
Qual è la differenza tra gli attori di ieri e oggi?