Con la bella stagione si trascorre più tempo all’aria aperta: l’incarnato si scalda e le guance si colorano spontaneamente di un rosa intenso. Se, però, non si ha ancora avuto il tempo di regalarsi un week-end fuori porta, basta ricorrere al trucco per ricreare un effetto bonne mine naturale e, soprattutto, adatto alle alte temperature. Meglio se realizzato con tonalità ispirate ai frutti di bosco, di tendenza già da qualche mese ma tornate alla ribalta in versione estiva.

Credit: Getty Images

I toni più intensi, come mora e ribes, molto trendy in autunno hanno ceduto il passo al rosso più acceso e al ciliegia intenso. Nuance che possono inizialmente intimidire ma che, una volta applicate, hanno un immediato effetto glow che sembra provenire da dentro. Il motivo è semplice: ricordano proprio il colore assunto dalle gote quando arrossiamo spontaneamente, perché riceviamo un complimento o magari abbiamo camminato di buon passo. A seconda del proprio incarnato si può puntare su pigmenti più rosati, tendenti al fragola, oppure leggermente più scuri perfetti da stendere anche sulle labbra. A patto di scegliere prodotti dalla texturecremosa e quindi facilmente sfumabile, da applicare direttamente con le dita come mostra spesso Hailey Bieber nei video condivisi sui social. La star di Rhode non a caso ha da poco lanciato due nuove tonalità del suo amatissimo Pocket Blush, Date Cake, rosso intenso e Plum, un prugna freddo, che possono essere utilizzati all over, anche sulle palpebre, per un trucco sun burnt che ricrea l’effetto di una giornata di sole sulla pelle (senza danni, però).

Credit: Getty Images

Per un make-up vedo non vedo, minimalista e quindi adatto al caldo intenso degli ultimi giorni, dopo aver perfezionato il viso con una skin tint leggera, invece di utilizzare il blush vero e proprio basta picchiettare un lip balm lampone nei punti strategici in modo da dare al viso un aspetto immediatamente radioso e idratato, con un tocco di colore.

Joues Contraste Intense Grenat Profond di Chanel è un blush dalla texture innovativa, cremosa ma dal finish effetto velluto che si fonde sulla pelle donando un’intensità su misura.

Lip Oil Balm Cherry di Clarins è un balsamo labbra che dona colore e lucentezza, rimpolpando la bocca grazie al mix di olio di rosa Mosqueta, jojoba e nocciola.

Dior Addict Lip Glow Raspberry di Dior è un balsamo labbra idratante che unisce make-up e trattamento: grazie alla sua speciale tecnologia, infatti, la formula reagisce al pH delle labbra per rivelare un colore su misura.

Watermelon Glow Berry Flush Blush di Glow Recipe è un siero colorato per le guance dal finish luminoso formulato con niacinamide, estratto di anguria e centella asiatica.

Con il 20% di squalano Lip Idôle Juicy Treat Berry Yummy di Lancôme idrata e leviga le labbra senza appiccicare.

Grazie alla formula in crema che si fonde sulla pelle Artist Color Crayon Boundless Berry di Make Up Forever può essere utilizzato su occhi, guance e labbra

Unreal Blush Berry Glow di Charlotte Tilbury ha una formula idratante e levigante che infonde un tocco di colore radioso al viso.

