Formule leggere e performanti, facili e veloci da applicare. Tenuta imbattibile e tonalità vibranti, per esaltare la bellezza e la luminosità del viso sotto il sole. Il make up dell’estate assicura un finish impeccabile anche durante le giornate più calde in città, così come al mare e in piscina, grazie a una serie di “alleati beauty” concepiti per accompagnare ogni momento della giornata e progettati per durare a lungo.

Make up estate waterproof: i "must have" per un trucco a lunga tenuta

















Dona una luminosità intensa e immediata, il nuovo Skin Idôle 3 Serum Supertint di Lancôme. Offre la copertura leggera di un fondotinta, con una tenuta fino a 24 ore, e la sensazione di un siero che rimpolpa visibilmente. Ogni goccia dona un finish fresco e luminoso e la pelle appare immediatamente più levigata. Texture traspirante, arricchita con ingredienti trattanti, e dalla coprenza modulabile. È disponibile in venti shade.

Resiste all’acqua, al sudore, all’umidità. No-transfer, dalla finitura lievemente opaca, il nuovo Double Wear Stay-in-Place Concealer di Estée Lauder è un correttore multiuso che offre idratazione immediata, controllo dell'oleosità e tenuta impeccabile 24 ore su 24. La formula leggera ad alte prestazioni si fonde perfettamente con la pelle, regalando una piacevole idratazione e mitigando le imperfezioni. In trenta tonalità.

Un incarnato naturale, baciato dal sole. Da Dear Dahlia, Endless Radiance Bronzer, una terra abbronzante e illuminante a lunga tenuta, in grado di apportare luminosità e dimensionalità al viso. Formulazione in polvere, texture impalpabile in grado di riflettere la luce, pigmenti perlescenti che si fondono piacevolmente. È arricchita con estratto di Dahlia Variabilis e olii biologici certificati di mandorla dolce, argan e burro di karitè, per nutrire e proteggere la pelle.

Viso, occhi, labbra. Si applica direttamente, anche solo picchiettando con le dita, Artist Color Crayon, il nuovo stick di Make Up For Ever dalla formula leggera e cremosa, che si fonde perfettamente sulla pelle. A lunga tenuta, waterproof, resistente al sudore, no transfer, offre la possibilità di creare look naturali o sofisticati. In dodici tonalità vibranti.

È ora anche resistente all’acqua il nuovo mascara di Overskin by Veralab, Sharp Volume Waterproof. Sguardo pieno, lunghezza delle ciglia eccezionale e definizione a ogni passata: unisce performance e precisione grazie allo scovolino 3D in silicone. Si rimuove facilmente con uno struccante bifasico.

Tra i mascara waterproof più amati c’è Sub-Aqueo di Diego dalla Palma Milano, che si presenta per l’estate 2025 in un’inedita versione marrone. Realizzato con materie prime innovative, dalla tenuta estrema, resiste praticamente a tutto: acqua, umidità e alte temperature. Una formula avvolgente rende le ciglia spesse, piene ed extra fitte. Oftalmologicamente testato, è adatto anche ad occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

Anche Sephora Collection reinterpreta i suoi “must have” in chiave estiva. Lo fa con formule leggere e performanti, tonalità vibranti e finish versatili. Come per la mini palette occhi tascabile Color Twister Mini Mix Palette, piccola ma indispensabile, da tenere in borsa per un trucco veloce o semplicemente un ritocco. Tre tonalità opache e shimmer, pensate per valorizzare lo sguardo in modo originale.

Ha una concezione del make up giocosa Kiko Milano, che associa la sua collezione estiva Juicy Fizz alla gioia di un cocktail per l’aperitivo. Le labbra, per questa stagione, sono succose come uno spritz e hanno un colore cremoso e intenso. I rossetti della serie Gleam & Care Lipstick SPF30 sono arricchiti con olio di jojoba, burro di karité e un fattore di protezione solare avanzata. Idrata e nutre tutto il giorno, senza appesantire.

Trasparente come il vetro, leggero come l’aria, il lucidalabbra Lipglass Air di MAC Cosmetics. La sua formula è arricchita con il 7% di oli botanici puri, tra cui cocco, jojoba e semi di schiuma di prato. Un velo di luce con una sola applicazione: il morbido applicatore a spatola scivola delicatamente distribuendo uniformemente la brillantezza sulle labbra. Disponibile in dieci tonalità.

Un’esplosione di volume. Dona un effetto “plumping” 3D estremo, grazie ai potenti principi rimpolpanti contenuti nella formula che rendono le labbra immediatamente più turgide e idratate, Lip Explosion, l’olio siero volumizzante a pH reagente di RVB LAB. Si attiva dopo pochi secondi dall'applicazione.

