Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate

In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione

Quante volte abbiamo chiesto in prestito alla mamma uno scialle per coprire le spalle al matrimonio di turno o nelle sere d’estate più fresche?

Quel capo caduto nel dimenticatoio, prestato, abbandonato nell’armadio, accusato di essere troppo modesto, utile solo per celare le schiena durante le cerimonie o per ripararsi dal freddo quando la festa volge al termine, ora diventa accessorio irrinunciabile che dà un tocco inaspettato al look. Quel capo che nasce come semplice panno di seta o di lana – rigorosamente più lungo che largo – ora si declina in materiali e forme sorprendenti, e si riprende la scena in passerella e sui red carpet.

Elie Saab SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

L'alta moda di Elie Saab propone due versioni elegantissime: a rete con perline ricamate con lunghe e sottili frange; e poi in denim con fiori applicati e dettagli lucenti. Due modelli che, più che accessori, si trasformano in capispalla di carattere.

Dries Van Noten SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Geometrica la versione di Dries van Noten , una sorta di mantella impalpabile che lascia scoperto solo un braccio, e si annoda su quello sinistro, creando pieghe delicate che da sole bastano per dare forma al look. Il risultato è una ninfa moderna che si accende di colore.

Germanier SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E poi c’è la scultura sartoriale di Germanier. Lo stilista svizzero rivoluzionario dell’upcycling, che elabora la sua idea di estetica effimera anche sullo scialle: vaporoso, invadente, come un pitone in lurex dorato che si arrampica sulla spalla, diventando lui stesso abito. Dalle passerelle allo street style il passo è breve.

Credit: Getty Images

Deborah Valdez-Hung, la moglie del magnate di Hong Kongh Stephen Hung - sempre in prima fila alle sfilate dei più importanti stilisti (spesso italiani) - in occasione della Haute Couture parigina dello scorso luglio ha scelto di abbinare a un abito rosso aderente un lungo e drappeggiato scialle rosa, che con il suo volume e le sue lunghezze quasi ruba lo spazio al vestito.

Credit: Getty Images

Sempre alla Paris Fashion Week, è stata avvistata fuori dalla sfilata di Stéphane Rolland questa versione dello scialle più strutturata, una sorta di mantella incorporata, che dà uno swing in più all’outfit.

Credit: Getty Images

La modella, attrice e cantante indiana Priyanka Chopra ha abbinato a una elegante tuta in seta grigio perla uno scialle ampio, protagonista: stesso punto di grigio e cornice nera, in tinta con le décolleté vertiginose.

Altro che timido e anonimo. Questa estate c’è da sperare che faccia freschino per poter sfoggiare l’accessorio più ricercato della stagione.

