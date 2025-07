Immancabile nella trousse così come in borsetta, il rossetto fa parte della routine di ogni beauty lover che non ci rinuncia nemmeno nei momenti di crisi. L’indicatore economico noto come lipstick index, infatti, dice che più i tempi sono incerti maggiore è il consumo di rouge à lévres, che diventa un piccolo lusso che tutti possono concedersi. Da applicare sulle labbra per un tocco di colore, ma anche da sfumare sul resto del viso nel caso delle formule più morbide e scorrevoli, è il best friend da avere a portata di mano in tutte quelle occasioni in cui desideriamo sentirci più sicuri di noi stessi. Non deve stupire, quindi, se a questo prodotto è dedicata una giornata che ne celebra il potere trasformativo: il Lipstick Day è nato nel 2016 su iniziativa di Huda Kattan, imprenditrice e founder dell’omonimo brand, che inserì la data nel National Day Calendar negli Stati Uniti trasformandolo poi in evento virale sui social.

Il rossetto è cambiato molto nel corso del tempo e se, inizialmente, la classica formula in stick, inventata nel 1915 da Maurice Levy era l’unica disponibile, ora esiste una grande varietà di prodotti pensati per soddisfare ogni esigenza. Le texture più tradizionali, pigmentate e coprenti, hanno almeno momentaneamente ceduto i riflettori a tinte labbra a base acquosa, oli idratanti e balm colorati che donano alla bocca sfumature brillanti e confortevoli, che non appiccicano ma, al contrario, conferiscono volume e idratazione. Leggeri ed emollienti, i prodotti dal finish molto fluido possono finire per espandersi anche fuori dal perimetro della bocca, motivo per cui dovrebbero essere abbinati alla classica matita o alla lip stain, altra innovazione recente, che permette di delineare i contorni con un tratto che dura a lungo. Per una resa ottimale, poi è sempre bene esercitare una delicata esfoliazione, in modo da eliminare secchezza e pellicine, per poi stendere un balsamo nutriente. In questo modo, la pelle risulterà morbida e levigata, e si avrà la base perfetta per applicare il rouge preferito.

Spike Disco Balm di Valentino è un balsamo effetto velluto dalla texture fondente con squalano, burro di karité e ceramidi che nutre le labbra regalando un colore naturale e luminoso.

Oil Lip Plumper di Dolce & Gabbana offre idratazione intensa e un finish lucido che rimpolpa visibilmente e non appiccica. Nella tonalità Watermelon racchiude estratto di anguria idratante e rinfrescante.

Tinted Lip Care di Byredo è un balsamo intensamente pigmentato che dona luminosità e idratazione grazie alla formula infusa con burro di karité, burro di cacao, estratto di fiori di rosa, olio di ricino e semi di girasole nutrienti e lenitivi.

Unreal Lips Healthy Glow Nectar Lip Oil di Charlotte Tilbury è un olio labbra colorato nutriente e ultrabrillante con tecnologia pH reagente che dona una tonalità naturale e su misura.

Lip Allure Glow Shine di Dear Dahlia è un rossetto dal finish mirror-like dotato di una formula ultra idratante e rimpolpante.

Dior Addict Lip Glow di Dior è un balsamo labbra che combina trucco e cura, dotato ora di una nuova formula che idrata intensamente e fornisce un colore personalizzato grazie alla speciale tecnologia Color Riviver. Un vero cult, torna in versione rinnovata con una nuova palette di sfumature che include sottotoni caldi e freddi.

Lip Nectar di Violette_Fr è una tinta labbra a lunga tenuta che non secca le labbra grazie all’innovativa formula olio-in-acqua che abbina ingredienti nutrienti a pigmenti dalle sfumature vibranti.

Lip Suede Matte Lipstick di Westman Atelier è un rossetto matte e idratante dalla texture impalpabile che leviga e nutre grazie al mix di peptidi, vitamina C e alla tecnologia idratante Hydro Suede che impedisce al colore di migrare.

