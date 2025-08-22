Con gli strumenti giusti e un po’ di fantasia è possibile creare acconciature ricercate e originali in pochi istanti

In estate più che mai viene voglia di liberare la nuca nel tentativo di attenuare la sensazione di calore tipica di questo periodo dell’anno. Di solito si finisce per utilizzare ciò che si ha portata di mano, in tasca oppure sul fondo della borsa, e il risultato, esteticamente parlando, non è sempre dei migliori. Questo, però, è il momento perfetto per disfarsi di elastici allentati e forcine scolorite per procurarsi accessori in grado di rivoluzionare la chioma in un attimo. Da qualche tempo a questa parte, infatti, pinze, pettinini, mollette e clips di ogni tipo dettano tendenza e sono avvistati in passerella così come sulle teste di molte celebrities. Sono il modo perfetto per dare un rapido twist alla solita acconciatura, a patto di scegliere modelli eleganti e raffinati e avere qualche accortezza nell’applicarli.

Scegliere colore e dimensione giusta

Facile farsi distrarre dai tantissimi modelli disponibili: un tempo ritenuti un po’ infantili, gli accessori per capelli sono diventati così popolari che ora esistono shape adatte davvero a tutti i gusti. Per scegliere quella giusta, bisogna prima di tutto considerarne la dimensione. Fermagli troppo grandi rispetto al volume della propria chioma, per esempio, finiranno per non mantenere la presa. Anche la sfumatura è importante perché dovrebbe adattarsi al colore dei capelli. Questo in linea generale ma, ovviamente, tutto dipende dall’estro del momento oltre che da stile e gusto personale.

Prima di realizzare il raccolto

Che si tratti di coda, chignon oppure di una treccia, per migliorare la tenuta dell’acconciatura è una buona idea vaporizzare uno spray in grado di regalare texture, specialmente se i capelli sono appena stati lavati e risultano «scivolosi». In caso di lunghezze fini, oltre a optare per prodotti volumizzanti al momento della detersione, si può creare una leggera cotonatura con il pettine per poi fissare il raccolto con un elastico trasparente prima di applicare il fermaglio, in modo da fissarlo in modo saldo e mantenerlo in posizione tutto il giorno.

Su quale stile puntare

Sono ben lontani i tempi in cui Carrie Bradshaw dichiarava che nessuna newyorkese si sarebbe mai fatta vedere in pubblico con lo scrunchie: ora la sua versione in seta è considerata non solo molto chic ma è anche indossata in ogni occasione, così come la pinza. Se l’uso di questi accessori è intuitivo, altri fermagli si prestano invece a look più complessi e originali, che possono salvarci in caso di eventi formali. Una semplice treccia, per esempio, ha tutto un altro aspetto se viene decorata con fiori di raso o forcine tempestate di cristalli scintillanti. Anche la coda morbida, fermata in tre punti con clips in metallo dorato, dona un aspetto subito curato in pochi istanti.

