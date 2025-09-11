Color block: l'arte di Mondrian che ispira il guardaroba
Cromie contrastanti che si affiancano. Tra le tendenze autunno-inverno 2025 il color block catalizza l’attenzione con nuances energiche e vivaci. Dal fucsia all’arancio, dal rosso al bluette
Blocchi di colore che vanno a braccetto. Tra le tendenze più gettonate dell’autunno-inverno la combinazione di colori forti e compatti esplode in tutta la sua energia. Un bellissimo shock cromatico che dà vita a combinazioni inaspettate, ma molto fashion, unisce pastelli e nuances “elettriche”, acide, brillanti, mixate tra di loro. Technicolour mood, presente! Non mancano i match con la triade delle certezze: bianco, blu e nero.
Tutto nasce nel mondo della Storia dell’Arte. Un nome? Piet Mondrian, con i suoi quadri con griglie di colore. Una fonte di ispirazione per il mondo della moda che, ancora oggi, porta la stagione invernale a fare un tuffo nella tavolozza colori tipica della stagione primavera-estate, per look dai toni floreali e dalla personalità pop. Il primo a proporre questa tendenza fu Yves Saint Laurent, proprio con l’abito ispirato a Mondrian.
L’attenzione agli abbinamenti audaci non si è persa e per questa stagione fredda il marchio francese, erede del creatore algerino brilla, su una scenografia dai caratteri marmorei con la collezione Saint Laurent nata dalla creatività del designer Anthony Vaccarello. Cappotti over, capi in satin lavati e jersey in versione tecnica risplendono in fucsia, ametista, scarlatto, blu pavone, smeraldo, mandarino e giallo. No al superfluo, sì alla libertà di movimento. Il tocco iper-glamour? Il gioco di cromie tra capospalla e cintura.
La maison francese Hermès porta avanti la sua Heritage classica e dallo stampo equestre sfoggiando mises chic e dall’allure sporty. Giacche corte, cappotti, spolverini trapuntati o gilet abbracciano camicie classiche e accompagnano maglioni allacciati in vita, che si adagiano su gonne a sigaretta - disegnate anche con cerniera sul davanti - giocando con cappellini cool. Arancioni e bordeaux si affiancano a lilla e azzurri, senza abbandonare i colori terra e il nero. La pelle è protagonista. L’allure da parisienne è garantita!
Da Balmain il freddo si combatte con alternanze di nero, grigio, bianco, carta da zucchero, mandarino o bordeaux, che si muovono tra giacconi, cappotti asimmetrici, cinture e leggings. Nascono così look morbidi alla vista, ma anche al tatto. Gli accessori lo confermano. Un esempio? Gli stivali sopra al ginocchio e arricciati e le borse da “coccolare”.
Negli outfit di Fendi camicie e pantaloni si esaltano a vicenda grazie a nuances discordanti e a cuffie sbarazzine, rese “misteriose” da retine Anni 50, a completo di capispalla dal taglio classico. Da Chanel maglieria e abitini diventano una tavolozza su cui spennellare rosa e rosso o nero e azzurro, che vanno a braccetto giocando anche con gli accessori. Stessa atmosfera da Christian Dior, Stella McCartney e Courrèges, dove bianco, rosso, grigio e nero si sposano perfettamente in un gioco di giacche, coat, camicie, minidress e pantaloni.
Lo stile boudoir di Alexander McQueen si accende ancora di più con abiti lunghi che lasciano spazio a calzature cromaticamente accese, come accade da Alaïa, dove felpe con cappuccio, giubbottini, crop top a collo alto o t-shirt avanzano con gonne alla caviglia plissettate che parlano di azzurro, giallo o grigio. Da Acne Studios il rosso si sposa con fiocchi color lilla, che a sua volta va a nozze con gonne ocra o marroni e stivali chiari e scuri.
In casa Gucci da tailleur in taglio femminile color rosa cipria fanno capolino capi rosso fuoco, da cappotti color glicine sbuca un intimo sexy e dalle nuances verde lime, e l’ocra tinge giacche che danzano con gonne a sigaretta corvine. Golfini da scolaretta che lasciano scoperta la pancia sdrammatizzano skirt ricamate che gridano “arancione!” e il turchese saluta da sotto spolverini nei toni del cappuccino. Non mancano abitini Anni 50 e collant pop. Per chi desidera mises da “ufficio” che profumano di femminilità.
Il look mannish è sovrano da Tom Ford, che propone completi da uomo perfetti per una donna che “non vuole chiedere mai”. Tailleur gialli e color ghiaccio esaltano lo stile maschile, insieme a camicie dalle tonalità pastello come il verde mela. L’abbinamento classico azzurro chiaro e blu scuro, in perfetto stile Country Club, è immancabile.
Da Versace, giacche oversize sfilano su body colorati, abitini con minigonna a ruota mettono in scena particolari geometrici dalle tonalità accese e dolcevita casti si muovono con gonne lucenti e brillanti che sembrano fatte di cristalli. Il nero domina, mettendo in risalto colori come il giallo, rosso e blu.
Falcata dopo falcata Miu Miu propone abbinamenti perfetti per rispettare uno stile Back to school. Magliette e gonne a sigaretta si uniscono dando vita a look da “scolaretta” che intingono il pennello in una palette colori fatta di rosa, lilla, viola, mandarino, beige o marrone.
Tonalità che troviamo anche nella collezione di Chloé, che, seguendo il suo iconico stile boho-chic, sfoggia crop top bianchi con balze che quasi scompaiono sopra a longskirt rosa antico scuro o blu notte. Incantano bluse corte dai toni terra con scollo a “V” abbinate a gonne chiare o capispalla scuri che rendono impalpabili sottovesti color cipria.
Outfit alternativi e sportivi si mischiano a quelli più classici a casa Issey Miyake. Cardigan celesti si abbinano con capi bluette e macchie di colore si stagliano su abiti bianco sporco. Il corallo viaggia con il rosa e mille blocchi di colore creano, insieme, un look underground perfetto per una gita a Brooklyn. Le fashioniste più originali non potranno rinunciare a vestirsi da… sacchetto. Ovviamente anche in questo caso color block assicurato!
Da Tory Buch i blocchi di colore avanzano con grande fermezza tra felpe con cerniera che passano dall’arancione al rosso e che si affiancano a cappotti over blu e pantaloni larghi dai toni scuri, per outift che comunicano comodità. Giacche corte o blazer dalle nuances accese e dallo stile formale si uniscono a gonne morbide e fluide sulle tonalità del cioccolato.
Sarà un autunno all’insegna degli abbinamenti audaci ed elettrizzanti. Siete pronte a creare la vostra palette?
Mocassini, passione d'autunno che si indossa con il calzino
