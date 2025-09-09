Back to school, i look per il primo giorno di scuola
I capi per iniziare con il piede giusto il nuovo anno scolastico sono pronti ad essere sfoggiati. Dalle mises ispirate alle uniformi agli abbinamenti più classici, le case di moda più prestigiose portano in scena il preppy style
La scuola sta per iniziare e l’entusiasmo (o l’ansia?!) da “cosa mi metto il primo giorno?” è in procinto di esplodere. Per affrontare il ritorno sui banchi, le mises devono essere perfette e ben studiate. E le case di moda più prestigiose non si tirano indietro nel proporre alle fanciulle, pronte per rimettersi sui libri, outfit adatti a farlo nella maniera più glamour e cool possibile.
Le studentesse avranno già preparato abbinamenti e opzioni tra cui scegliere, sicuramente ispirandosi anche ai look delle star di serie tv o di film tanto amati. Vi dice nulla il titolo Ragazze a Beverly Hills?
Da outfit più pacati e casti, che ricordano i grembiuli neri arricchiti da fiocchi sotto il mento o casacche pudiche, a look sbarazzini, che strizzano l’occhio a Britney Spears in Baby One More Time.
Siete pronte ad affrontare in grande stile il primo suono della campanella?
Tutte in divisa!
Parola chiave: uniforme. Dalle più timide a quelle più audaci, le divise scolastiche catalizzano, da sempre, l’attenzione delle fashioniste più cool, rimandando la mente a contesti elitari e a momenti trascorsi con gli amici.
Mondo cinematografico e telefilm hanno aiutato a costruire quest’immagine ludica del mondo scolastico. Serie come Gossip Girl ci hanno messo lo zampino: Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester) hanno reso chic e glamour l’andare a scuola con le loro pause “in divisa” sedute sui gradini del Met.
Spolverini fluidi e morbidi, pantaloni larghi e doppiopetto vanno in scena da Emporio Armani, per una studentessa dalla figura semplice, ma solo all’apparenza. In profondità ha classe ed eleganza da vendere. Immancabile il fiocco intorno al collo. Il colore dominante? L’inconfondibile blu di Re Giorgio, illuminato da calzini bianchi dentro scarpette bon ton. Il quid in più? Il cravattino in velluto, proposto anche da Fiorucci, ma in altro tessuto, insieme a un completo pop Principe di Galles. Il marchio milanese gioca anche con cardigan e t-shirt in stile streetswear. Segue la stessa scia il brand Coach.
Toni scuri, stile classico, ma con un guizzo originale tipico di Moschino, che, sempre con il fioccone da grembiule, propone camicia e gonnelline corte in total black o cappottino corto e grigio, perfetto per i giorni freddi.
Minigonne a pieghe o lisce, abbracciate su se stesse, da Prada, Etro e Missoni diventano sempre più chic falcata dopo falcata, abbinate a cappotti, giubbotti di pelle, giacche oversize dal taglio maschile, camicie larghe, bluse o polo, in nuances che virano dal bordeaux al grigio fino al nero. Non mancano le stampe fantasia, per look audaci completati da stivali attillati in pelle e sabot con calzettone da collegiale.
Stivali con il tacco o alla caviglia, ballerine o décolleté, ogni accessorio condisce i look in modo classico o sdrammatizzandolo. Per chi ama lo stile maschile, non mancano maglioni dalle varie sfumature e pantaloni a palazzo.
Il marchio Iceberg sposa la linea dei miniabiti attillati con gonnellina pieghe e maglioni over dai toni scuri, che si mescolano con quelli vivaci e che cadono morbidi su gonne sopra il ginocchio, anche lisce e con cerniera sul davanti.
Miu Miu porta in scena completi con giacche bomber, top e gonne a matita, in una palette che intinge il pennello nei barattolini del rosso, del viola, dell’arancio, dell’ocra o del grigio, e che gioca anche con fantasie geometriche. Stivali attillati presenti. Il must-have? Il calzettone dentro il mocassino o sneakers.
Stesso mood da Anteprima, che crea outfit perfetti per correre da un’aula all’altra con i quaderni in mano. Giacche color testa di moro giocano con il nero, cardigan dalle nuances brillanti completano mise da “ragazzina per bene” insieme a maglioni larghi con scollo a “V” o girocollo.
Da Luisa Beccaria, camicette dai colletti bianchi fanno capolino da golfini totalmente allacciati: una combo dal carattere rétro e dai toni collegiali, che accompagna minigonne semplici e bermuda sportivi. Dai color terra al verdone fino al bordeaux, la palette colori chiama l'autunno!
E voi, quale look preferite per il vostro primo giorno di scuola?
