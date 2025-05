Il Metropolitan Museum of Art di New York ha ospitato l’evento di raccolta fondi più atteso dell’anno, diretto come sempre da Anna Wintour

Il Met Gala 2025 ha trasformato le scale del Metropolitan Museum of Art di New York in una passerella glamour, celebrando il tema "Superfine: Tailoring Black Style".

La serata, co-presieduta dall’attore Colman Domingo, dal rapper A$AP Rocky, dal pilota di Formula Uno Lewis Hamilton, dal musicista e direttore creativo di Vuitton, Pharrell Williams, e dalla direttrice editoriale globale di Vogue Anna Wintour, con presidente onorario il cestista LeBron James, ha reso omaggio al dandismo nero e alla sartoria come espressione di identità e resistenza.

Photo Credit: Getty Images

Il tema di quest'anno ha celebrato la nuova mostra allestita nelle sale del Costume Institute del Metropolitan Museum e, ancora una volta, il Met Gala ha svolto il ruolo di principale fonte di finanziamento.

Il red carpet più atteso dell’anno ha visto, come sempre, uno stuolo di celeb contendersi la passerella a colpi di stile, eleganza e originalità con un tema: “tailored for you”.

La monumentale gradinata del Metropolitan ha visto sfilare un'impressionante schiera di stelle.

Questa edizione ha visto trionfare il bianco e il nero, come colori chiave.

E, gli uomini, hanno indossato (quasi tutti) spille e gioielli.

Ecco alcuni dei look più iconici, selezionati da X-Style.

I look più memorabili

È trionfale l'arrivo di Diana Ross al Met Gala dopo 22 anni, con un look firmato con il figlio e il designer Ugo Mozie.

Un vero “Upside Down”, proprio come cantava lei nel 1980.

Dopo ben 22 anni di assenza, la cantante ha fatto il suo ritorno sul red carpet in modo epico e teatrale, riscrivendo le regole del glamour con la sua presenza iconica.

A 81 anni, la Ross ha dimostrato che lo stile e il carisma di una diva non hanno età.

Photo Credit: Getty Images

Zendaya ha sfoggiato un completo bianco ispirato a Bianca Jagger, firmato Louis Vuitton e personalizzato da Pharrell Williams.

L'attrice è già diventata una potenza della moda, con la sua capacità di comprendere ogni volta perfettamente il tema dell'evento.

L'abito bianco sartoriale ha reso un omaggio specifico alla storia del rock and roll dello zoot suit, un look fondamentale del dandismo nero grazie alle silhouette alte e strette.

Photo Credit: Getty Images

Rihanna annuncia la sua gravidanza, indossando un ensemble ispirato alla moda maschile, firmato Marc Jacobs.

Photo Credit: Getty Images

Nell'amatissima famiglia formata dalla cantante, A$AP Rocky e dai loro piccoli RZA e Riot Rose, arriverà dunque un nuovo membro.

E quale miglior occasione per un annuncio così speciale se non la notte dedicata al Met Gala?

Gigi Hadid, senza Bradley Cooper, (almeno sul red carpet) ha indossato un abito oro di Miu Miu caratterizzato da scollo all'americana, da una pioggia di cristalli multicolor sul top e sulla gonna, da un drappeggio in vita e da un lungo strascico.

Il vestito della supertop è un tributo alla designer Zelda Barbour Wynn Valdes.

Tra tanto bianco e nero, la Hadid, risplende, in tutta la sua bellezza.

Photo Credit: Getty Images

Colman Domingo è arrivato all'evento indossando una sontuosa cappa blu reale firmata Valentino, con un colletto decorato di gioielli e paillettes, un omaggio a André Leon Talley.

Photo Credit: Getty Images

Talley è stato uno dei più influenti nel panorama della moda e il primo afroamericano a ricoprire una posizione di alto profilo a Vogue, diventando direttore creativo della rivista e lasciando un'impronta indelebile nel settore.

Il due volte candidato all'Oscar e co-chair del Met Gala di quest'anno, ha collaborato con Alessandro Michele e Valentino per creare un ensemble profondamente personale. "Mi piace l'idea di un po' più di sfarzo nel mondo", ha dichiarato l'attore.

Photo Credit: Getty Images

Pharrell Williams, direttore creativo maschile di Louis Vuitton è un'icona di stile: la sua carriera è costellata di successi e abbraccia mondi diversi: dalla musica, all'arte, alla moda. E la sua innata creatività fa brillare tutto ciò che indossa.

Pharrell Williams si è vestito così di 100.000 perle: "Essere dandy è una questione di intenzionalità"-ha dichiarato.

La giacca che ha portato sul red carpet del Met, ha richiesto 980 ore di lavoro ed è stata abbinata a un paio di pantaloni neri svasati, la sua silhouette preferita. I gioielli di Williams, invece, sono stati realizzati da Tiffany&Co.

La top Vittoria Ceretti si presenta in tutto il suo splendore indossando un mini abito caratterizzato da un piccolo corsetto e da uno strascico immenso che si apre sul retro quasi emulando una silhouette da principessa. Un contrasto davvero interessante.

Una creazione custom di Moncler x EE72 by Edward Enninful.

Photo Credit: Getty Images

Madonna è arrivata sul red carpet del Met Gala e ha dimostrato, ancora una volta, di sapere come far suo il tema della serata, regalandoci una rivisitazione candida e sofisticata del tailoring. Ha indossato un classic suit bianco perla di Tom Ford dal tessuto cangiante e luminoso, un vero tributo ai completi sartoriali d’altri tempi. Giacca doppiopetto con spilla floreale, camicia, papillon e panciotto, la diva ha scelto di sfoggiare anche un paio di guanti in velour a pois da vero dandy retrò e, per conferire ancora più credibilità al personaggio, non è mancato anche un sigaro.

Photo Credit: Getty Images

Tocco di charme e di personalità tra mille star. Ancora, Nicole Kidman, Anne Hathaway, Lana del Rey e, infine, Donatella Versace, che, come annunciavano i pronostici, ha concluso trionfalmente qui i festeggiamenti dei suoi splendidi 70 anni.

Nicole Kidman ha sorpreso tutti abbandonando la sua iconica chioma bionda per un taglio corto bicolore, con radici scure e punte platino .

Photo Credit: Getty Images

Ha indossato un abito Balenciaga Couture ispirato a un modello del 1952, caratterizzato da una silhouette scultorea. Il suo look ha incarnato perfettamente lo spirito del tema della serata, unendo classicismo e modernità.

Kendall Jenner ha optato per un completo grigio composto da una giacca con scollo profondo e una lunga gonna con strascico.

Photo Credit: Getty Images

Ha completato il look con una collana di diamanti a più livelli, aggiungendo un tocco di glamour al suo ensemble ispirato agli anni '20 e al Rinascimento di Harlem .

Dua Lipa ha brillato in un abito Chanel, adornato con oltre 45.000 cristalli e perle, e completato da guanti di tulle e gioielli in oro bianco 18 carati.

Photo Credit: Getty Images

l design, ispirato agli anni '20, presentava una scollatura trasparente e una gonna di piume.

Anne Hathaway ha reso omaggio al leggendario editor di moda André Leon Talley indossando un ensemble Carolina Herrera composto da una camicia bianca oversize e una gonna lunga a righe nere e argento.

Photo Credit: Getty Images

Ha completato il look con una collana Bulgari con zaffiro e un'acconciatura raccolta con un fiocco nero .

Miley Cyrus ha sfoggiato un top corto in pelle nera con motivo coccodrillo e una gonna lunga abbinata, entrambi firmati Alaïa .

Photo Credit: Getty Images

Ha completato il look con una collana statement dorata aggiungendo un tocco di raffinatezza al suo stile rock .

Charli XCX ha abbracciato un'estetica goth chic con un completo nero composto da un blazer, un top con piume e una gonna trasparente, firmato Ann Demeulemeester.

Photo Credit: Getty Images

Ha completato il look con un'acconciatura alta adornata da piume nere, creando un effetto "black Swan" rivisitato in chiave punk .