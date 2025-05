Al Met Gala lo stile regna sovrano. Mise stravaganti e originali catturano l’attenzione e restano impresse. Ogni anno all’evento di beneficenza che si tiene al Metropolitan Art Museum il primo lunedì di maggio, le star liberano la propria creatività, divertendosi nella scelta dei look.

Può sembrare solo un vezzo solo femminile, ma non è così. X-Style vi mostra 7 look “di lui” che hanno conquistato il Met Gala.

Nel 2019 il cantante Frank Ocean porta in scena una mise all’insegna dell’understatement firmata Prada, che però lascia il segno per il suo carattere informale: camicia bianca, cravatta nera e hoodie - felpa con tasca sul davanti - che dona all’outfit elegante un tocco sporty chic.

Credit: Getty Images

All’opposto, trasparenze e pizzi per Harry Styles, che nel 2019 sfila sul red carpet del Met con un look di Alessandro Michele. In total black, l’ex cantante dei One Direction, ora solista, punta su una tuta nera con pantalone a vita alta e blusa trasparente decorata con volant e pizzi. I tatuaggi della star risaltano come decori attraverso le trasparenze del look firmato Gucci.

Credit: Getty Images

Total Black e camicia trasparente per il cantante Usher, che nel 2023 affascina con uno smoking arricchito da brillanti neri. Mantello e cappello regalano alla star un’allure ispanica che strizza l’occhio a Zorro. La ciliegina sulla torta? Le rose rosse applicate sulla giacca e tenute in mano, che donano un tocco vivace alla figura. Da un look Alexander McQueen ci si aspetta questo ed altro.

Credit: Getty Images

Sempre nel 2023 Pedro Pascal spicca al Met con un outfit mix rosso fuoco e nero, in un completo custom made Valentino. Cappotto e camicia color carminio brillano su bermuda e anfibi neri. Cravattino e calzini definiscono il look con tocchi corvini che rendono la mise dell’attore cileno curato nei minimi dettagli.

Credit: Getty Images

Da un completo bicolor a uno monocolor total white, con un pizzico di black dato dal rever della giacca. Così lo smoking dell’attore Thimothée Chalamet, che nel 2021 porta sfoggia un abito di Haider Ackermann. Giacca cropped doppio petto e pantaloni dalla gamba abbondante danno vita a un match originale con l’accessorio simbolo dello streetstyle americano, la Converse All Star di tela. Il tocco Chalamet? I pantaloni raccolti dentro i calzettoni.

Credit: Getty Images

Le luci del Met Gala attirano non solo personaggi del jet set internazionale, ma anche importanti personalità del mondo sportivo. Come il tennista Matteo Berrettini, che nel 2023 conquista tutti i cuori con uno smoking total black del brand Hugo Boss, di cui è tuttora testimonial.

Credit: Getty Images

Anche il pilota Lewis Hamilton, ora in casa Ferrari, è maestro di stile. L’outfit Burberry indossato al Met Gala 2024 parla da solo: il mantello decorato con motivi floreali e cristalli si posa sulla giacca valorizzata da una collana di spine dorata. Linee pulite e minimal per il pilota britannico, che non corre solo in pista, ma anche nella moda.

Credit: Getty Images

Prepariamoci a vedere quali altri look conquisteranno il cuore del pubblico il 5 maggio durante l’edizione 2025 del Met.