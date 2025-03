Matteo Berrettini è tra i tennisti italiani più forti di sempre. Il suo soprannome, infatti, è The Hammer (il martello), per la potenza dei suoi colpi. Il ventottenne romano, però, colpisce anche con l’eleganza che porta dentro e fuori dal campo. Alto, moro e dal fascino ombroso, Matteo Berrettini ha conquistato il pubblico grazie alle sue performance sportive.

Il 28 marzo 2025, però, arriva la sconfitta all’ATP 1000 di Miami per mano di Taylor Fritz. Matteo è già pronto a rimboccarsi le maniche per il prossimo match. La forza di volontà non lo abbandona mai, come il suo grande senso per lo stile. In campo dritti e rovesci risultano più fashion grazie ai polsini e alla divisa firmati Hugo Boss.

L’allure da “bello e impossibile”

Una bellezza misteriosa quella di Matteo Berrettini, messa in risalto dalla scelta di look che ne esaltano la figura slanciata e sportiva.

Nel 2019 al Met Gala di New York calca il red carpet con un outfit sofisticato Hugo Boss dalle linee classiche. Completo con papillon total black.

Vittorie in campo e nello stile

La vita amorosa del tennista romano lo ha portato spesso sotto l’occhio dei riflettori. La storia con la showgirl Melissa Satta, durata due anni, ha catalizzato l’attenzione sulla vita privata di Berrettini, ma il lato sportivo – e quello stiloso - hanno sempre avuto la meglio sul gossip.

Il 2024 è stato l’anno del ritorno in campo dopo un infortunio e le vittorie sono state tante. Tra aprile e luglio Berrettini ha vinto tre titoli ATP 250 su terra, esultando a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel. La soddisfazione più grande? Il trionfo alla Coppa Davis.

Lo scorso gennaio si presenta al Quirinale con la Nazionale Italiana di tennis della FIT (Federazione Italiana Tennis) vincitrice della Billie Jean King Cup 2024 e della Coppa Davis 2024. Il look è elegante e il fascino del tennista lasciano a bocca aperta.

Un cappotto nero aperto sul davanti scopre camicia bianca e cravatta scura che donano a Matteo un’aria formale, mantenendo però la sua figura giovane e fresca. Il pantalone blu, il nuovo nero, definisce il look. La scarpa in black leather dona il tocco chic finale all’outifit, confermando Matteo come principe dello stile.