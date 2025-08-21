Successi planetari, ma cuore italiano per la pop star immortalata in una romantica vacanza in Campania. Giovanissima, Dua Lipa ha già collezionato premi e numeri da record, influenzando il mondo della musica e della moda

Semplicemente pop star. Cantante, attrice e musa della moda, Dua Lipa a soli 30 anni può già vantare una carriera degna di una veterana.

Londinese, di origini kosovaro-albanesi (il suo nome in albanese significa “amo”) Dua - da degna figlia della Generazione Z - si è fatta conoscere sul web intorno ai 14 anni con cover di brani noti pubblicati su YouTube.

Il singolo Be the One è la canzone che la lancia a livello internazionale, a 20 anni. Nel 2017 arriva il punto di svolta con New Rules in cui elenca le regole da seguire per non ricadere tra le braccia degli ex fidanzati: “Uno, non rispondere al telefono; due, non farlo entrare; tre, non essere sua amica...”

Musica, ma non solo. Nel 2023 è la volta del debutto sul grande schermo nel film Barbie (lei è Barbie sirena) per cui firma anche un brano della colonna sonora, Dance The Night.

Nel corso degli anni Dua Lipa si è affermata come punto di riferimento per la musica, conquistando primati e riconoscimenti (è a quota tre Grammy Awards) ma anche per la moda. Con la sua bellezza e i suoi cambi di look è diventata musa delle più importanti griffe.

Durante l’ultima settimana parigina dedicata alla Haute Couture ha incantato in prima fila da Schiaparelli, di bianco vestita con scollatura a serratura e spacco profondissimo, un capolavoro piumato con base nude e applicazioni in tessuto.

E poi l’ultimo esempio in ordine di tempo: Dua Lipa volto della nuova Chanel 25, l’erede delle borse emblematiche della maison in versione pelle trapuntata, catena intrecciata, tasche multiple.

L’amore di Dua per l’Italia

Star planetaria da 88 milioni di followers, per la sua estate Dua Lipa poteva scegliere una meta remota e segretissima, eppure ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia, postando i suoi scatti in Campania, tra un tuffo e un piatto di spaghetti alle vongole in costiera amalfitana e una passeggiata nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Con lei il fidanzato Callum Turner, attore e modello britannico.

Un amore per l’Italia che Dua aveva manifestato anche lo scorso giugno durante la sua tappa milanese, quando sul palco aveva intonato “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, in un italiano praticamente impeccabile. Dua e Raffaella: due icone pop apparentemente così lontane, eppure così incredibilmente simili.

Un omaggio alla cultura popolare italiana il suo, e a quel Paese che ha imparato ad amarla, anno dopo anno. “La prima volta che ho suonato a Milano c’erano 50 persone – ha detto su quel palco l’ultima volta che si è esibita in Italia - Ora siete 70mila. Non lo dimenticherò mai”.

