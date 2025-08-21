La scarpa da calcio diventa fashion, è la tendenza dell'estate
Non semplici sneakers. Sotto un paio di jeans o un abito da sera, ecco come abbinare le "sporty"
Si dice con “tacchetto” e non con “tacco”. Parliamo delle soccer sneakers, le scarpette da calcio pensate per scattare sui terreni sintetici e controllare la palla. Un modello che siamo abituati a vedere in campo ai piedi dei giocatori e che adesso si è preso la scena in passerella e nello street style.
Indossata dalle star
Questa estate spopola a tal punto che sui social è nato un hashtag dedicato: #bootsonlysummer. Qui è un tripudio di influencer, star e modelle che sfoggiano le soccer sneakers, per lo più abbinate a jeans, shorts. Ma non solo.
In principio fu Rosalìa. L’attrice spagnola, infatti, in occasione dello scorso Met Gala era scesa da un taxi nero indossando una t-shirt con slogan (“Protect me from what I want”) una maxi gonna a ruota e... un paio di scarpe da calcio bianche New Balance, con logo rosa neon e tacchetti verde fluo.
Le ha sfoggiate invece mentre faceva shopping Delilah Belle Hamlin. La richiestissima modella americana ha scelto un modello firmato Puma, grigio con tacchetti verde acido, abbinato a una morbida chemisier e - rigorosamente - a un paio calzettoni da calciatore tirati fino sotto il ginocchio.
Lanciata in passerella
Per la verità, la footballcore - l'estetica ispirata alla cultura calcistica – nella moda è un cantiere aperto da qualche anno.
Balenciaga, per esempio, prima ha sperimentato creando sneakers deformi che hanno aperto la strada a un'interpretazione degli scarpini come scultura urbana; poi a Parigi ha presentato insieme con quattro fittizie divise da calcio Balenciaga FC una scarpa sportiva modellata sui classici tacchetti da calcio.
Martine Rose aveva creato con Nike nel 2023 la sua reinterpretazione di soccer, un modello coloratissimo dalla linea affusolata che ricorda la punta delle décolleté, con lacci in tessuto tecnico e molle che diventano un comodo tacco.
Rivendicata come simbolo nei guardaroba femminili
E tornando a questa estate, l’ispirazione si è fatta letterale: si indossa direttamente la vera scarpa da calcio, tacchetti inclusi. Da abbinare con pantaloni tecnici, gonne cargo, t-shirt oversize e occhiali avvolgenti.
Insomma, il calcio va di moda. E la moda continua a proporre uno stile sporty sempre più legato alla pratica sportiva.
Una tendenza che per molti (e molte) suona come una sorta di rivendicazione della mascolinità. Sì, perché ora la scarpa da calciatore non si sporca più di erba e fango, ma rimane intonsa, cammina sull’asfalto e si abbina a borse firmate e eyeliner nero.
