Segni particolari: gomma bianchissima, tela di cotone colorata e occhielli d’alluminio. Et voilà, ecco una scarpa che in cent’anni di vita è rimasta fedele a se stessa diventando un’icona capace di conquistare sportivi, reali e celebs in ogni angolo del Pianeta: la Superga 2750, la prima sneaker vulcanizzata della storia d’Italia.

Credit: Courtesy of press office

Fin dalla nascita, il legame tra queste scarpe e il mondo del tennis è inscindibile. È il 1925 quando Walter Martiny, giovane imprenditore torinese dell’industria della gomma, progetta per la moglie, appassionata giocatrice sulla terra battuta, delle calzature non più con la suola in corda – poco resistente alle abrasioni in campo – ma in gomma vulcanizzata e una texture a buccia d’arancia che lascia presto un’impronta distintiva.

E’ un attimo: i circoli sportivi più esclusivi le richiedono e questa scarpe finiscono ai piedi di campioni come Lea Pericoli, Ivan Lendl e Adriano Panatta. Dallo sport allo showbiz il passo è breve. Complici anche le campagne pubblicitarie scattate tra gli Anni 80 e il Duemila: l’italian style affascina il mondo.

Lady Diana è stata una grande Super lover. Le ha indossate anche il 13 gennaio del 1997, qualche mese prima della morte, per affrontare il suo storico viaggio in Angola. Con quella missione, la principessa di Galles attirò l’attenzione del mondo sul dramma dei campi minati. Un gesto che ha fatto storia.

Credit: Courtesy of press office

Anche Kate, solita a prendere spunti di stile dall’indimenticata suocera Diana, porta spesso le Superga, non solo in campo – con la racchetta se la cava bene - ma anche nelle occasioni più informali o in abbinamento ai suoi tipici power suits.

Credit: Courtesy of press office

Tra le tante star sedotte da queste tennis shoes, sinonimo di stile classico, elegante e al contempo disimpegnato, anche Karlie Kloss, Katie Holmes ed Emily Ratajkowski, che di Superga è ambassador.

Credit: Courtesy of press office

Oggi, nel centenario della scarpa 2750, Superga ha dato vita alla nuova sneaker 1925 Made in Italy, segno di quell’innovazione che non vuole però perdere il legame con la tradizione. A fine anno, invece, verrà lanciato un libro volto a omaggiare tutte le persone che hanno indossato il brand.