Talento e carisma da vendere, Charlize Theron può essere annoverata tra le poche vere dive degli anni Duemila. Una bellezza folgorante e una versatilità su cui ha costruito una carriera in continua ascesa, tra numerosi premi e contratti con maison della moda e del beauty.

Tutto ha avuto inizio con uno spot televisivo che ha fatto storia, in cui l’attrice, in microabito nero, si alza e si allontana con la gonna del vestito che man mano si sfila, impigliata in una sedia. Correva l’anno 1993. Charlize Theron aveva poco più di 18 anni.

Oggi, che di anni ne ha 50, è tra le attrici più apprezzate e potenti di Hollywood e non perde occasione per manifestare le sue opinioni. Anche quando è perfettamente consapevole che queste genereranno dibattito e – a volte – scandalo.

Charlize Theron alla première di “Fast X” a Roma Credit: Getty Images

La sessualità riscoperta a 50 anni

“Mi sto godendo il sesso come non ho mai fatto quando avevo 20, 30 anni”, ha dichiarato Charlize Theron in una recente intervista per il podcast Call Her Daddy, consapevole che queste parole avrebbero fatto il giro del mondo.

“C'è questo preconcetto per cui se una come me è single è perché in me c'è per forza qualcosa che non va”, ha aggiunto. Un pregiudizio di cui sono vittime tante donne, ma che lei vive con l’approccio giusto: la leggerezza.

“Adoro non dover rendere conto a nessun uomo”, ha aggiunto, specificando di essere in una fase della vita in cui si prende il diritto di poter chiedere ciò che vuole, anche a letto.

Quella volta che si trovò a competere con Kate Winslet e Reese Witherspoon

Dopo anni di ruoli disparati e di successo, nel 2003 Charlize Theron decide di interpretare la serial killer Aileen Wuornos nel film Monster. Un’interpretazione che le varrà il premio Oscar come Miglior attrice protagonista, il primo nella storia per un’attrice sudafricana. Per quella parte la star ha dovuto sottoporsi a una dieta ingrassante per prendere circa 15 chili e a infinite ore di trucco che la “imbruttissero”.

Ma non solo. Pochi sanno che a contendersi il ruolo c’erano altre attrici di successo come Kate Winslet, Heather Graham e Reese Witherspoon. La regista Patty Jenkins, però, scelse proprio Charlize Theron, raccontando di essere rimasta colpita vedendola nel film L’avvocato del diavolo e pensando che avrebbe avuto il giusto coraggio per entrare nei panni della killer.

Charlize Theron alla première di “The Old Guard 2” a Los Angeles Credit: Getty Images

Charlize Theron e l'impegno politico

L’attrice sudafricana non ha mai nascosto le proprie idee e si è sempre battuta per una società più equa. Nelle ultime settimane, promuovendo il suo ultimo film, The Old Guard 2, ha parlato della disparità di trattamento riservata alle donne protagoniste di pellicole di azione: “È più difficile, lo sanno tutti. I film d’azione in cui è una donna a essere protagonista sono molto meno frequenti di quelli in cui l’interprete principale è un uomo. La cosa che mi ha sempre fatto sentire frustrata è che i maschi possono fare un giro gratis. Quando un'attrice recita in un film d’azione e il film non è un successo, difficilmente ha la possibilità di farne un altro. Non è un rischio che gli Studi vogliono correre, ma lo correrebbero più volte con un attore che magari ha alle spalle una serie di film d’azione che non sono andati poi così bene”.

Al suo evento annuale Africa Outreach Project Block Party, invece ha espresso preoccupazione per il periodo storico che stanno affrontando gli Stati Uniti: “Qui a Los Angeles, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, stiamo regredendo rapidamente. Le politiche sull'immigrazione hanno distrutto la vita delle famiglie, non dei criminali; i diritti delle donne diminuiscono ogni giorno; le vite delle persone queer e trans vengono sempre più cancellate; e la violenza di genere è in aumento. Tutto questo non è solo dannoso, è pericoloso; molte persone perderanno la vita – molte l'hanno già fatto, purtroppo, e a un ritmo spaventoso", ha detto. "È assolutamente straziante vedere questo tipo di sofferenza inutile".

Charlize Theron e Sean Penn Credit: Getty Images

Gli amori più celebri di Charlize Theron

L’ultima storia nota di Charlize Theron è quella con il designer Alex Dimitrijevic, ormai giunta al capolinea, viste le ultime dichiarazioni da cui emerge come sia felicemente single.

In passato è stata legata al cantante Stephan Jenkins e al collega irlandese Stuart Townsend, anche se la storia più celebre è quella con Sean Penn, durata due anni.

Ha adottato due bambini, Jackson e August (rispettivamente 12 e 9 anni), che a suo dire la aiutano a rimanere sempre coi piedi per terra. “I miei figli non hanno alcun rispetto per me. È semplicemente incredibile. Mi considero piuttosto umile, ma ogni tanto penso: 'C'è un maledetto Oscar proprio lì'. E loro non sono per niente colpiti da me" ha raccontato al Jimmy Kimmel Live.

