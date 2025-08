Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate

Rinfrescanti e discrete, sono perfette per la beauty routine estiva perché, grazie a una minore concentrazione delle note e alla bassa o inesistente presenza di alcool sono adatte anche a chi, con il caldo, rinuncia al profumo temendo di sviluppare rossori e irritazioni. Le acque profumate, invece, sono pensate per essere non solo un elegante finishing touch ma anche un gesto di cura dato che molte racchiudono ingredienti idratanti che fanno bene alla pelle oltre a un blend olfattivo pensato per rilassare e distendere i sensi. Grazie alla formula leggera, possono essere vaporizzate persino sulla chioma e nel caso di composizioni a base d’acqua, sono ideali anche in spiaggia, quando il caldo fa venire voglia di avvolgere la pelle con una bruma tonificante quanto profumata.

Glossier Courtesy Press Office

Oltre a non essere aggressive, poi, le acque profumate sono perfette per chi non ama «lasciare la scia» e preferisce un’opzione più discreta al classico profumo, adatta ad essere indossata anche in spazi affollati oppure al chiuso. Quando si viaggia in aereo oppure in treno, infatti, è sempre meglio evitare le note molto intense, che potrebbero non essere gradite a tutti, e preferire soluzioni che possono essere percepite giusto dal proprio naso. Pensate per accompagnarci nel corso della giornata e vaporizzate ogni volta che sentiamo il bisogno di una sferzata d’energia, queste composizioni hanno anche un altro vantaggio. Sono infatti più accessibili rispetto a un eau de parfum tradizionale, pur vantando una piramide olfattiva altrettanto originale e ricercata. Ecco perché sono la soluzione profumata perfetta da regalarsi in vista delle vacanze.

Body Spritz di Glossier è una fragranza per corpo e capelli pensata per essere vaporizzata nel corso della giornata, al bisogno, e disponibile in due versioni: Orange Blossom Neroli, più energizzante, e Sandstone dal sentore aromatico.

L'Ile au Thé Parfum Sans Alcool di Goutal è un’acqua profumata rinfrescante, ispirata all’isola coreana di Jeju dove l’aroma sprigionato dalle piantagioni di tè si mescola a quello degli agrumi e della brezza marina.

Exalt Perfume Mist di Ex Nihilo è una fragranza leggera e hair mist al tempo stesso, che abbina note cipriate, delicate e pulite, all’aroma ricercato di tè bianco, polvere di riso e muschio.

Citronelle & Geranium Body Spray di Diptyque è uno spray corpo per l’estate che mixa oli essenziali di citronella, limone, geranio ed eucalipto, noti per le capacità di allontanare gli insetti ma anche per il potere tonificante.

Eau des Jardins di Clarins è un’acqua di trattamento formulata per dare una sensazione euforizzante grazie al mélange di scorza di limone, pompelmo e arancio che si stemperano in un cuore verde e aromatico di alloro, geranio e ribes nero dalle proprietà lenitive.

N°1 de Chanel L'Eau Rouge di Chanel è un’acqua rivitalizzante per il corpo con estratto di camelia rossa che aumenta la vitalità cellulare e protegge la pelle dallo stress ossidativo. Adatta anche alle pelli più sensibili, si applica da sola, come un profumo, oppure come acqua di trattamento.

Not a Hair & Body Mist di Juliette Has a Gun è un’acqua profumata ipoallergenica che può essere vaporizzata su corpo e capelli, composta da un’unica molecola, il Cetalox, dalle eleganti note ambrate.

