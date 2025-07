Al LUMA di Arles, va in scena Yves Saint Laurent et la photographie, la rassegna che indaga il rapporto tra uno dei couturier più fotografati di tutti i tempi e il mezzo privilegiato dalla moda.

Il sud della Francia torna così protagonista della moda e dell’arte, nell'ambito del festival di fotografia Rencontres d'Arles 2025, nella capitale estiva della fotografia d’autore.

Al centro dell'esposizione un omaggio al percorso visivo dello stilista: fotografie d’autore e un cabinet de curiosités di circa 200 oggetti d’archivio, in mostra fino al 5 ottobre. Dagli smoking da donna agli abiti Mondrian, alla scandalosa collezione ispirata al dopoguerra.

L'esposizione si articola in due percorsi: il primo è un viaggio visivo in ottanta scatti: ritratti, editoriali, backstage, che disegnano la parabola visiva di un couturier che non ha mai smesso di dialogare con la macchina fotografica. Basta dare un'occhiata all'infinita lista di talenti al centro della mostra a lui dedicata: Richard Avedon, Guy Bourdin, Irving Penn, Ellen von Unwerth, Andy Warhol, Sabine Weiss e Paolo Roversi.

ELLE, September 1965. Cocktail dresses from the Fall-Winter 1965 haute couture collection, also known as the “Tribute to Piet Mondrian.” Courtesy of Yves Saint Laurent / Jeanne Lanvin-Castillo / Peter Knapp