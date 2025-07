Le residenze di celebri stilisti si trasformano in hotel esclusivi. Esperienze immersive che fondono moda, design e lifestyle. Per una estate davvero esclusiva

Da Miami a Marrakech, passando dall’azzurrissima French Riviera e da Parigi.

Se siete a corto di idee per un viaggio estivo last minute, preparate le valigie perché a proporvi destinazioni che coniughino lusso, moda e storia ci pensiamo noi di X-Style!

Negli ultimi anni, infatti, un numero crescente di maison ha scelto di aprire le porte delle residenze di celebri stilisti — un tempo luoghi privati di creatività e lusso — trasformandole in hotel esclusivi. Non semplici strutture ricettive, ma autentiche esperienze immersive che fondono moda, design e lifestyle, offrendo agli ospiti la possibilità di “vivere” l’estetica del brand, dalla mattina alla sera.

Le nostre 4 tappe di stile, tra grandi classici e nuove aperture

La prima tappa del nostro viaggio di stile intorno al mondo è la Florida, o più precisamente l’assolata Miami, un tempo dimora dello stilista tragicamente scomparso Gianni Versace. Villa Casa Casuarina, già set della serie tv American Crime Story: L'omicidio di Gianni Versace, ha da tempo aperto le sue porte al pubblico.

Il Boutique hotel situato nell’Art Déco Historic District, lungo Ocean Drive, progettato originariamente dall’architetto Alden Freeman con l'obiettivo di replicare in piccola scala l'Alcázar de Colón, oggi si è trasformato in una villa di lusso con 10 suite, una piscina realizzata a mosaico in oro 24 carati, arredi opulenti ispirati all'iconica medusa e un ristorante firmato dallo chef Thomas Stewart.

L’ex ritiro vacanziero di Yves Saint Laurent in Marocco, immerso poco fuori Tangeri lungo la costa mediterranea del Paese e lontano dal caos di Marrakech - dove la residenza dello stilista già da qualche anno attira turisti da tutto il mondo - ha finalmente aperto le sue stanze ai visitatori esterni.

Villa Mabrouka, un tempo santuario personale dello stilista, si è trasformato in un luogo dove eleganza e serenità risuonano all’unisono, tra le tonalità vivaci degli arredi, i giardini rigogliosi e la splendida vista mare, per un soggiorno capace di trasportare il visitatore in un pezzo vivente della storia della moda contemporanea.

È in Costa Azzurra, inerpicata sulle cime di Roquebrune-Cap-Martin, un altro capolavoro architettonico che un tempo ospitava lo spirito ribelle di Coco Chanel, e che proprio quest’estate ha riaperto le sue ampie vetrate.

Villa La Pausa - così Coco Chanel l’aveva ribattezzata- sorge all’apice di una collina tra ulivi centenari, eucalipti, lavanda e aranci. Protagonista della maison la storia personale di Mademoiselle C. che dagli arredi al design d’interni ha voluto consegnare ai posteri alcuni stralci dei propri ricordi, come la grande scalinata d’ingresso ispirata all’architettura dell’orfanotrofio dove Gabrielle trascorse la sua infanzia.

Tra i rumors che circolano su questo luogo intriso di grazia e memorie, anche quello secondo cui Salvador Dalì, affascinato dalla vista della residenza, proprio lì dipinse l’opera L’istante Sublime.

A chiudere questo nostro viaggio, Parigi. Nel cuore di Place Vendôme, l’appartamento di Elsa Schiaparelli è oggi parte integrante del rilancio del marchio. Sebbene non sia ancora un vero e proprio hotel, lo spazio è visitabile in occasioni speciali e fa parte di un progetto che fonde atelier e museo, anche se indiscrezioni di settore già suggeriscono che nel futuro di questo luogo così iconico ci sia la fondazione di una “maison d'hôtellerie”.

