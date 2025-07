Da Aroeira a Melides, X-Style vi porta alla scoperta delle destinazioni da non perdere. Tutti gli appuntamenti, gli indirizzi, le atmosfere e gli outfit per vivere l'estate con stile

Sebbene il Portogallo sia una meta particolarmente rinomata - con le sue città che guardano in faccia l’altro lato del mondo con tutta l’austerità che caratterizza il Vecchio Continente, le spiagge sabbiose e le onde perfette per il surf, i pregiati vigneti e i tanti cammini percorsi ogni anno da migliaia di pellegrini - ci sono villaggi che sembrano essere ancora custoditi nel segreto.

Un segreto che la moda, sottovoce, sta rivelando a chi sa ascoltare.

Aroeira: golf, lusso e relax a zig zag

Spazi verdi a perdita d’occhio, eleganti ville e due prestigiosi campi da golf a cui la cittadina deve la sua popolarità.

Aroeira, a soli 20 km da Lisbona, è la destinazione che non può mancare nella wish-list degli amanti del lusso alla ricerca di un escape preziosa e rigenerante.

Punto di partenza ideale per esplorare le famose spiagge della Costa di Caparica, questa località ancora poco battuta dal turismo di massa ha però attirato l’attenzione di brand made in Italy, Missoni.

L’esclusivo progetto residenziale dove architettura e paesaggio si fondono armoniosamente: i pattern iconici, i suoi colori vibranti e i materiali accuratamente selezionati di tutti gli spazi, danno vita a quella estetica immediatamente riconoscibile che caratterizza il brand.

Un invito ad un viaggio in uno scenario costiero straordinario rivolto a chi desidera godere della tranquillità della natura, in perfetto equilibrio tra eleganza ed esclusività.

Melides: quando il genio incontra la bellezza grezza

Poco più a sud della rinomata Comporta - già meta di villeggiatura di star come John Malkovich, Kate Moss e Nicolas Cage - e della Riserva Naturale del Sado, sorge il villaggio di Melides.

Rumors raccontano che l’incontro tra questo gioiello rurale e quel genio creativo di Christian Louboutin sia avvenuto a seguito di un piccolo incidente stradale.

Una circostanza poco fortuita che però non hanno scoraggiato il noto designer francese rapito dalla bellezza della pittoresca cittadina delimitata da foreste verdissime e da una vasta laguna.

Così il “calzolaio” più famoso del mondo, ha inaugurato, lo scorso anno, il suo primo boutique hotel, Vermelho.

Tredici camere, o meglio tredici suite, che rispecchiano lo stile eclettico di Louboutin senza tradire l’eredità del luogo in cui sorgono e in cui tutto convive in armonia: azulejos, affreschi d’autore e la tipica tonalità di rosso.

L’obiettivo: abbracciare il ritmo più lento della vita rurale e condividerlo con i visitatori alla ricerca di relax e lusso discreto.

