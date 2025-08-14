Jennifer Lawrence: il mio consiglio alle donne che si sentono inadeguate
Dopo l’ultimo film presentato a Cannes (dove interpreta una neomamma in crisi) l’attrice festeggia il suo compleanno a Ferragosto. 35 anni di successi e fragilità
Compiere 35 anni è uno di quei traguardi importanti, soprattutto per una donna. Sono gli anni a metà tra la giovinezza e la maturità, gli anni della consapevolezza, dell’affermazione professionale e, spesso, della maternità.
Jennifer Lawrence festeggia quest’anno tutte queste tappe.
La carriera fulminea
La sua filmografia ha scavalcato il decennio, con la notorietà che arriva grazie ai personaggi di Mystica in X-Men e di Katniss nella saga Hunger Games.
Ma è il 2013 l'anno d’oro, quando recita accanto a Bradley Cooper e Robert De Niro nel film Il Lato Positivo, un’interpretazione che le permette di conquistare - a soli 23 anni - l’Oscar come miglior attrice protagonista.
Un ricordo rimasto indelebile, anche per quella caduta sull’ampio vestito di Dior mentre ritirava la statuetta.
Eppure, quello sembra essere il suo unico “inciampo”, perché da quel momento la carriera prende il volo, tanto che nel 2016 Forbes la incorona attrice più pagata al mondo.
Secondo la classifica, aveva portato a casa 46 milioni di dollari dopo aver girato American Hustle e Hunger Games.
L'ultimo film
L'ultimo film si intreccia con forza con la vita personale dell’attrice: diventata mamma per la seconda volta ad aprile 2025, ha interpretato in Die my love di Lynne Ramsay (presentato a Cannes) una donna alle prese con un post-parto difficile, che mette in crisi la sua professione di scrittrice e il rapporto con il marito il quale, pur amandola, non è in grado di comprenderla e di aiutarla. Un tema delicato e ancora poco discusso, specialmente in Italia, che la Lawrence ha affrontato con grande coinvolgimento.
Quando ha iniziato a girato il film, infatti, aveva già avuto il primo figlio con l’attuale marito, il gallerista d’arte Cooke Maroney, ed era incinta del secondo.
Il ruolo di madre
Inevitabile, quindi, il parallelismo tra ciò che le stava accadendo e quello che avrebbe dovuto mettere in scena.
Per fortuna l’alienazione mentale della protagonista non l’ha riguardata in prima persona, anche se Jennifer ha ammesso che “Non c’è niente di paragonabile al post partum, è estremamente isolante". Per poi aggiungere: "I figli ti cambiano completamente la vita. Mi hanno cambiata anche dal punto di vista creativo. Consiglio vivamente di avere dei figli, se si vuole fare l’attrice o l’attore".
Dei due bambini della coppia, nati del 2022 e nel 2025, si sa pochissimo: del primo solo il nome, Cy, del secondo nemmeno quello.
Insomma, un modo di vivere la maternità completamente diverso da molte celebs, una scelta di intimità, ma anche di priorità.
Sotto questa luce, non sembra un caso il fatto che negli ultimi anni la sua presenza sullo schermo e nella vita pubblica si sia notevolmente ridimensionata.
E che l’ultimo film (che ha anche coprodotto) sia anche un messaggio alle donne, con l’intento di non far sentire mai nessuna inadeguata. Un modo per dire a tutte - come fecero le sue amiche con lei - "se non ti connetti subito, non sentirti in colpa".
Leggi anche:
Contenuti consigliati
- Fashion
Continuano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2. Protagonista? Il look mannish
Il seguito del cult del 2006 sta prendendo forma sul set. Ecco da quali passerelle arriva l’ispirazione
- fashion
Estate è tempo di crop top! I modelli più glam tra passerelle e street style
Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età
- beauty
Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa
Nutre, ripara e tiene a bada il crespo
- Lifestyle
Tre motivi per scegliere la Thailandia per le vacanze
Nelle isole thailandesi si può trovare il perfetto mix tra salute, divertimento e piacere
- Fashion
Come indossare il foulard: 8 idee di tendenza da copiare
In testa o in vita, il foulard si presta a mille utilizzi diversi
- beauty
Profumi solidi e in formato mini, le novità da portare sempre con sé
Perfetti per chi è sempre in movimento ma anche per ritocchi on the go
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta
Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi
- Living
Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort
Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici
- beauty
Come realizzare il perfetto raccolto anti-caldo
Impeccabile oppure spettinato ad arte, dona alla chioma un aspetto chic e ricercato
- living
L’estate si infila tra le lenzuola con leggerezza
Colori accesi o neutri rilassanti. Fiori, geometrie o tinte unite
- Fashion
Vite in passerella: Adut Akech, la "sopravvissuta" della moda
Icona di bellezza e multiculturalità, Adut Akech e la sua favola incantano il fashion system
- beauty
Sette fragranze al fico che sanno d’estate
Il frutto che matura in agosto è protagonista di accordi insoliti, golosi e solari
- Fashion
Non chiamiamoli “copricostume”
Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli
- beauty
8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
- fashion
Camicia da uomo, il grande classico dell’estate
Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have
- beauty
Scottature solari, cosa fare per lenire la pelle
Per dare sollievo alla cute irritata è d’obbligo puntare subito su rimedi intensamente idratanti
- Entertainment
Charlize Theron: “La mia nuova vita a 50 anni (con leggerezza)”
L’attrice sudafricana compie 50 anni e ci insegna come l’età sia solo un costrutto sociale
- Beauty
Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate
Perfetta alternativa all’eau de toilette
- fashion
Scarpe da spiaggia, tutti i modelli per essere chic sul bagnasciuga
Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte
- fashion
Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate
In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione
- Living
I segreti della Kombucha, la bevanda dell’estate
Da bere alcol-free con ghiaccio o in versione cocktail, ecco la bibita (fermentata) che si può preparare anche a casa
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Demna, l’outsider
Storia di uno dei più influenti designer: il georgiano Demna Gvasalia
- Living
L’intreccio nel design: un gesto umano che trasforma natura in cultura
L’intreccio è l’arte del legare: tra materia e idea, tra tradizione e modernità