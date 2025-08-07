8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
Alzi la mano chi, pur felice di partire, non teme il momento di fare i bagagli: aprire l’armadio e dover scegliere tra abiti e accessori non è affatto facile, per non parlare di quando ci si ritrova a decidere quali creme, lozioni e trucchi portar via con noi. Se si rientra nella categoria dei beauty addict, infatti, è difficile separarsi dai propri elisir preferiti. Farlo, però, è necessario: prima di tutto perché, se siamo sinceri con noi stessi, una volta in vacanza saremo più concentrati sulla tintarella o su nuovi luoghi da scoprire e avremo meno tempo del solito da trascorrere davanti allo specchio. Inoltre, chi ha in programma di prendere un volo sa che appesantendo troppo il bagaglio con barattoli e lozioni può incorrere in un antipatico quanto costoso overweight. In cabina, oltretutto, i liquidi sono consentiti solo in quantità molto limitate.
La soluzione non sta nel rinunciare ai prodotti del cuore ma, semplicemente, nell’optare per pratici ed elegantissimi set che contengono tutti gli essenziali per prendersi cura di viso e corpo mentre siamo in trasferta. Quasi sempre, oltretutto, sono racchiusi in comode trousse che vanno semplicemente infilate in valigia: alcune, infatti, sono così complete che è sufficiente aggiungere lo spazzolino da denti per essere sicuri di avere a portata di mano tutto ciò che potrebbe mai servirci. Altri, invece, sono composti dagli indispensabili per il make-up oppure per creare un layering olfattivo su misura, magari ispirato proprio al luogo in cui ci troviamo. Basta scegliere il kit giusto per noi, in base anche alle esigenze della pelle, o combinarne più di uno per essere sicuri di avere una beauty routine completa e, soprattutto, travel friendly. Si tratta inoltre di un modo smart per sperimentare i trattamenti più celebri e amati di un marchio che incuriosisce prima di investire nella full size vera e propria.
Kits Departure di Aesop racchiude tutto il necessario per mantenere le mani pulite e idratate, nutrire la pelle e garantire una perfetta igiene orale, ovvero dentifricio e collutorio, gel detergente e crema Resurrection Rinse-Free Hand Wash e Hand Balm, maschera idratante Blue Chamomile Facial Hydrating Masque, spray per il viso Immediate Moisture Facial Hydrosol e balsamo labbra Cedar & Citrus Lip Salve.
The Starter Kit with The Rich Cream di Augustinus Bader contiene I prodotti più iconici del brand, ovvero il detergente viso The Cream Cleansing Gel, il fluido idratante The Essence, la mitica The Cream e The Face Oil dall’intenso potere idratante e lenitivo.
Beauty Check in Kit di Charlotte Tilbury racchiude tutto il necessario per il trucco in formato travel, dalla cipria allo spray fissante senza dimenticare il rossetto nella celebre tonalità Pillow Talk.
OI Travel Kit di Davines include una combinazione di prodotti adatta a prendersi cura di tutti i tipi di capelli, dallo shampoo al conditioner passando per il latte idratante e l’olio nutriente.
Summer Kit 2025 di Dr. Barbara Sturm contiene tutti il necessario per la skincare in vacanza ovvero Face Cream Light, Sun Drops SPF50, Face Mask e Hydrating Mist, racchiusi in un’elegante pochette in rafia.
The Essential Discovery Collection di La Mer racchiude lussuosi trattamenti in formato viaggio ideali per idratare, rivitalizzare e lenire la pelle, ovvero The Essence Foaming Cleanser, The Treatment Lotion, The Hydrating Infused Emulsion e La Crème de la Mer.
724 Travel Set di Maison Francis Kurkdjian contiene cinque ricariche da 11ml accompagnate dall’elegante flacone da viaggio Globe Trotter ideale per portare con sé la propria fragranza del cuore.
Necessaire du Grand Voyageur di Officine Universelle Buly concentra la beauty routine da viaggio in un’elegante valigetta: all’interno, oltre a creme e detergenti, anche profumo, filo interdentale alla menta, pettine, specchio, e spazzolino da denti.
