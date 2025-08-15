Vite in passerella: Liu Wen e Fei Fei Sun, "new faces" dalla Cina
La nuova generazione di modelle cinesi conquista il fashion system
Lina Zhang, Fei Fei Sun, Jīalì Zhao, He Cheng, Shu Qi Lan, Yilan Hua , Sija Khang e poi, Liu Wen.
C’è una nuova generazione di top model cinesi che sta conquistando le settimane della moda da Parigi a New York, tutte di origini cinesi e tutte con un curriculum che annovera alcuni tra i più importanti brand dal pret-à-porter all’haute couture.
Liu Wen: da Yongzhou la prima supertop cinese
Pioniera sotto molti aspetti, Liu Wen e’ oggi una delle modelle asiatiche più ricercate e più pagate al mondo .
Originaria di Yongzhou nella provincia dello Hunan e classe 1988, è stata la prima cinese a calcare, nel 2009, la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show, segnando svolta epocale nei canoni della bellezza occidentale contemporanea.
Già da qualche anno protagonista dei più importanti défilé da Giorgio Armani a Valentino, per questa Primavera/Estate, Liu Wen, nonostante i suoi 37 anni compiuti, sembra aver catalizzato l’attenzione un po’ di tutti.
È infatti il simbolo di una nuova femminilità forte ed empatica nella campagna di Prada scattata dal celebre Steven Meisel, la reincarnazione dell’eleganza nostalgica secondo il fotografo Juergen Teller per Ferragamo, una delle ospiti d’onore in casa Gucci e la Global Ambassador di Chanel Beauty.
Fan dell’eroina Mulan fin da bambina- come ha recentemente confessato in un’intervista a Vogue China - l’ambizione più grande di Liu Wen è quella di rivoluzionare, dal cuore del settore, la percezione delle modelle asiatiche.
Un sogno, al momento, certamente coronato che sta aprendo sempre di più la strada a una generazione della bellezza internazionale, più inclusiva e più aperta al cambiamento tanto che la Mattel le ha dedicato una Barbie, rendendola volto aspirazionale in Cina e a livello globale.
Fei Fei Sun : una carriera tra moda e design
Nata il 20 marzo 1989 a Weifang, nella provincia di Shandong, per Fei Fei Sun l’esordio nel mondo della moda avviene dopo la laurea in fashion design presso l’Università di Suzhou quando nel 2008 partecipa e vince l’edizione cinese del prestigioso contest di scouting internazionale Elite Model Look.
A farle prendere il volo sarà il suo primo tour delle settimane della moda europea dove sfila per brand come Jil Sander, Hermès, Céline, Valentino, Dior e molti altri.
Attivissima sui social con oltre mezzo milione di follower, pratica yoga, pilates e si fa promotrice di una bellezza semplice e sana.
Ad accomunare le due super models la volontà di rappresentare quel cambiamento nel settore, ora più che mai sentito.
Insieme a Liu Wen e’ stata più volte cover star di Vogue Cina ed Italia, prestando il suo volto e la sua voce per una moda più inclusiva e, in occasione dell’ultimo Met Gala, ha sorpreso tutti con un approccio innovativo alla manifestazione a partire dal outfit: un abito-cappotto Moncler blu navy con spalle scultoree e oversize.
Due donne, della stessa generazione che con classe, charme e determinazione spiegano il successo asiatico tra il pubblico delle ultime settimane della moda.
