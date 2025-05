Il Festival di Cannes sta portando, come ogni anno, una grandissima ondata di fascino e glamour sulla Croisette della città della Côte d’Azur. Le più grandi star a livello internazionale calcano il red carpet della 78esima edizione della kermesse e tra loro spiccano anche le falcate delle più grandi modelle. Da Bella Hadid a Irina Shayk fino ad Alessandra Ambrosio e Heidi Klum: i volti più importanti della moda conquistano non solo le catwalk, ma anche Cannes.

La Hadid: Bella di nome e di fatto

Attesissimo il suo arrivo a Cannes, in quanto da sempre presenza glamour del Festival. Bella Hadid approda sulla Côte d’Azur biondissima. Un cambio di look che non toglie neanche una virgola di fascino alla 28enne, che, anzi, è ancora più luminosa, oltre che freschissima in un outfit total white. Una mise che ricorda lo stile riviera con top e pantalone a esaltare le forme. Sul red carpet, poi, tutta la sua bellezza è avvolta in un abito nero Saint Laurent dallo spacco audace che accarezza la gamba, con scollatura a cappuccio e dettagli cut-out. Un mix di sensualità ed eleganza che strizza l’occhio agli Anni 90, bello(a) da fare impazzire. Un risultato stupefacente che rispetta le nuove regole della kermesse: no a nudità e a strascichi troppo appariscenti.

Bella Hadid e il suo arrivo a Cannes; Sul red carpet in Saint Laurent Credit: Getty Images

Regole? No, grazie! Parola di Heidi Klum

C’è chi ama essere disciplinato e chi no. A quanto pare Heidi Klum, almeno in questo caso, non è tra questi. Sul red carpet d’apertura della kermesse la supermodella tedesca ha certamente conquistato tutti con l’abito total pink firmato Elie Saab, una creazione che ricorda un ciliegio in fiore. La caratteristica principale? Lo strascico infinito che sboccia sul tappeto rosso in tutta la sua meraviglia, che, però, non rispetta il nuovo regolamento. Per la presentazione del film “Mission Impossible: The final reckoning” Heidi conferma la scelta di Elie Saab, e appare sorridente con un abito a sirena scollatissimo total silver. La star brilla come la luna: paillettes ovunque! Lo strascico? Più modesto di quello fiorito, ma sempre presente!

Heidi Klum in Elie Saab Credit: Getty Images

Il fascino ammaliante di Irina Shayk

Ha scelto il nero come “non” colore dominante delle sue apparizioni a questo Festival. Irina Shayk ammalia pubblico e fotografi con il suo fascino felino, calcando il red carpet con abiti corvini come la sua chioma. Per la presentazione del film con Tom Cruise, la modella georgiana indossa una creazione originale di Monsieur Yves Saint Laurent, facente parte della collezione Haute Couture Autunno Inverno 1988, dal taglio asimmetrico, in velluto e faille, con gonna gown e maniche gigot. Il fascino di Irina è sotto gli occhi di tutti e sposa perfettamente i commenti dei critici sorti quando l’abito fu realizzato: l’approccio “modest” comunicato dal vestito valorizzava e valorizza l'attitude dei look in passerella. Sul red carpet d’apertura Irina sfila con un abito total black Armani Privé, dalle maniche a palloncino e decorato con cristalli. Il tulle regna. Il tocco in più? I guanti lunghi. In questo festival, la supermodella si guadagna il premio di regina d’eleganza retrò, con un look naturale e delicato.

Irina Shayk in Armani Privé; La supermodella in una creazione originale di Monsieur Yves Saint Laurent Credit: Getty Images

Shanina Shaik, la bellezza australiana

La modella australiana Shanina Shaik sfila sulla Croisette con un abito nero dalla silhouette aderente e illuminato da una pioggia di cristalli degradé. La scollatura a cuore esalta il décolleté della 34enne di Melbourne. Il punto vita è messo in risalto da un’abbondanza di tessuto arricchito da cristalli come la gonna, con cui la modella gioca con ironia. Lo strascico è lieve e segue le regole.

Shanina Shaik Credit: Getty Images

Il fascino brasiliano di Alessandra Ambrosio

Una ventata di verde smeraldo arriva sul red carpet. La modella brasiliana Alessandra Ambrosio, ex Angelo di Victoria’s Secret, è una cascata di colore, a rispecchiare la personalità energica della star. Vestita Zuhair Murad, la supermodella di 44 anni esplode in tutta la sua bellezza nel vestito con bustino drappeggiato e gonna con spacco seducente che ne evidenzia il corpo statuario. Sulle braccia maniche voluminose in tulle. Un’esplosione di energia e fascino.

Alessandra Ambrosio in Zuhair Murad Credit: Getty Images

Isabeli Fontana, il trionfo del rosa antico

Il Brasile arriva sulla Croisette anche con la super top Isabeli Fontana, collega dell’Ambrosio sulla catwalk di Victoria’s Secret. La bellezza della mora 41enne è abbracciata da un abito color rosa antico di Nicolas Jebran. Spalle scoperte, collo alto e gonna dallo spacco ampio. Il punto forte? Un’applicazione floreale che esalta la parte superiore dell’abito. Un look delicato e sexy allo stesso tempo.

Isabeli Fontana in Nicolas Jebran Credit: Getty Images

Vittoria Ceretti, il red carpet aspetta solo lei

Un incanto nel vero senso della parola: Vittoria Ceretti ammalia il Festival di Cannes con la sua bellezza eterea, messa in risalto dalla creazione Armani Privé della collezione primavera/estate 2025 indossata alla cerimonia d’apertura della 78esima edizione della kermesse. Sul red carpet, però, ancora nessuna apparizione ufficiale. Manca solo lei… insieme al suo amato Leonardo DiCaprio. Sempre più complici, sono arrivati all’insegna del low profile alla cena di Gala: lei, meravigliosa in un abito da sogno argenteo monospalla che esalta la sua bellezza raffinata ed elegante; lui sempre ultra charming con uno smoking nero. Vittoria e Leonardo formano una delle coppie più ricercate dello star system e sulla Côte d’Azur stanno vincendo con ciò che li contraddistingue da quando, due anni fa, hanno iniziato a frequentarsi: la riservatezza. L’elemento più fashion della coppia? Sono innamoratissimi”. W l’amour!

