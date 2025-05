Dal 13 al 24 maggio, la Croisette si trasforma ancora una volta nel palcoscenico più elegante del cinema internazionale, accogliendo la 78ª edizione del Festival di Cannes. Quest’anno, però, l’aria che si respira è diversa: non solo film attesissimi e sfilate mozzafiato, ma anche una consapevolezza nuova. Sarà un’edizione che celebra la pluralità dei punti di vista, con una forte presenza femminile, sia davanti che dietro la macchina da presa.

Un festival guidato dalle donne

A incarnare questa visione è Juliette Binoche, presidente della giuria, che torna a Cannes quarant’anni dopo il suo debutto nel film Rendez-vous di André Téchiné. Accanto a lei, una giuria brillante e composita che comprende Halle Berry, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Payal Kapadia, Jeremy Strong, Carlos Reygadas, Hong Sangsoo e Dieudo Hamadi. A presiedere la giuria della Caméra d’Or (premio alla migliore opera prima) sarà Alice Rohrwacher, una delle registe più incisive del panorama europeo.

Credit: Getty Images

Cannes 2025 si apre con Leave One Day (Partir un jour), pellicola d’esordio alla regia di Amélie Bonnin, che inaugura il festival sotto il segno della sensibilità femminile, dell’introspezione narrativa e del cinema francese.

Sei registe in concorso e una selezione d’autore

Con sei registe in concorso, il festival mette in primo piano voci nuove e consolidate del cinema internazionale.

The Phoenician Scheme di Wes Anderson è tra i film più attesi: ambientato negli Anni 50, racconta l’epopea di un industriale enigmatico interpretato da Benicio del Toro. Il cast è semplicemente stellare: Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson – che sarà a Cannes anche come regista con il suo debutto Eleanor the Great.

Credit: Getty Images

Grande curiosità ruota intorno a Eddington di Ari Aster, western esistenziale e surreale con Emma Stone, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler. Mentre Alpha segna il ritorno del cinema di rottura di Julia Ducournau, Palma d’Oro nel 2021 con Titane. Un dramma fantasy dalla sinossi ancora misteriosa.

Fuori di Mario Martone – ispirato alle vicende della scrittrice Goliarda Sapienza – è l’unico titolo italiano in gara per la Palma d’Oro. Un’opera intensa che mette al centro tre attrici di grande fascino e forza espressiva: Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

L’attrice americana Jodie Foster sarà invece sulla Croisette con Vie Privée, thriller diretto da Rebecca Zlotowski e presentato fuori concorso, mentre Josh O’Connor sarà protagonista di ben due film in competizione: The History of Sound di Oliver Hermanus, accanto a Paul Mescal, e The Mastermind, nuova opera di Kelly Reichardt.

Jennifer Lawrence e Robert Pattinson si ritroveranno nel thriller psicologico ad alto impatto emotivo Die, My Love di Lynne Ramsay, mentre Kristen Stewart proporrà un progetto personale e viscerale con The Chronology of Water, tratto dal memoir di culto di Lidia Yuknavitch.

Credit: Getty Images

Il red carpet più atteso? Quello di Tom Cruise

Sarà però il 14 maggio il giorno più esplosivo dal punto di vista mediatico: Tom Cruise arriverà a Cannes per presentare, fuori concorso, Mission: Impossible – The Final Reckoning, capitolo conclusivo della saga action che lo ha consacrato come l’ultimo vero eroe hollywoodiano. La sua discesa sulla scalinata del Palais promette di essere uno degli eventi più iconici dell’edizione 2025.

Credit: Getty Images

Il cinema incontra lo stile: la Croisette riscrive l’eleganza

Cannes quest’anno non è solo il tempio del cinema, ma un luogo in cui si ridefinisce il glamour contemporaneo. Tra look couture, dichiarazioni di stile ed eleganza, il red carpet diventa un’estensione del racconto.

Scarlett Johansson e Kristen Stewart si mostrano nella duplice veste di attrici e registe, portando un’idea di femminilità libera e creativa. Emma Stone si conferma interprete radicale e sofisticata, mentre Jennifer Lawrence torna con uno dei ruoli più intensi della sua carriera.

Credit: Getty Images

Accanto a loro, attori come Joaquin Phoenix, Robert Pattinson, Josh O’Connor, Paul Mescal, Pedro Pascal e Austin Butler aggiungono charme e potenza espressiva a una Croisette più internazionale e magnetica che mai.

Cannes 2025 è più di un festival: è un riflettore acceso sul futuro del cinema. Un luogo in cui talento e stile si incontrano senza mai perdere di vista la magia della settima arte. Sopra la Montèe des marches e dentro alle sale.

