Festival di Cannes, Juliette Binoche: ecco come è cambiato il suo hair style















Play Zoom

Juliette Binoche è Cannes. Non solo perché interpreta la quintessenza dello stile francese, ma anche perché della Croisette è una veterana. Il tappeto rosso del Palais des Festivals potrebbe percorrerlo a occhi chiusi e della città balneare “amante” del cinema conosce davvero ogni angolo. La carriera della Binoche è legata indissolubilmente a Cannes. Dal debutto nel 1985 per la première del film Rendez-vous di André Téchiné fino all’anno scorso, quando, splendida, avvolta in un abito rosso di Dior si è emozionata, lacrime agli occhi, alla consegna della Palma d'oro alla carriera a Meryl Streep. Ora, al 78° Festival di Cannes, dal 13 al 24 maggio 2025, a 40 anni dalla sua prima volta, celebra l’anniversario tondo in modo speciale, come presidente della giuria.

La Binoche è trasformista e versatile sul set, ma anche nei look e nella scelta delle acconciature sfoggiate alla Croisette, come dimostra la nostra gallery.

Nel 2000, presente per il film Storie, Juliette Binoche si mostra con un hair look vintage, con kiss curls che ricordano Betty Boop. Una vera diva!

Due anni dopo, le sue chiome sono lunghe, lievemente mosse, con un accenno di scalatura e frangia. Un taglio che le incornicia alla perfezione il viso e che le dona un aspetto più dolce.

Fronte scoperta, capelli alla garçonne resi iper femminili da un cerchietto prezioso che rimanda agli Anni 60: così la Binoche nel 2005, anno in cui recita nel thriller Niente da nascondere di Michael Haneke, Premio per la miglior regia.

Un doppio fiore esotico appuntato di lato sui capelli cotonati alle spalle, con frangia vagamente spettinata, nel 2009: l’aria è esotica, lei sempre bellissima.

Torna al corto nel 2014, con un finto spettinato mosso, protagonista di Sils Maria di Olivier Assayas. L’effetto è un po’ wild, ricercato.

Nel 2016 è sul red carpet per Ma Loute, diretto da Bruno Dumont, e sorprende: è rigorosa e gitana in un look blu notte firmato Giorgio Armani Privé, capelli super slick e lunga treccia posticcia.

L’anno seguente ha un bellissimo hairdo con chignon che lascia libero un ciuffo over sulla fronte. È la più ammirata alla cerimonia di chiusura, non sbaglia mai un colpo!

A Cannes per Il gusto delle cose (2023) di Tran Anh Hùng e vincitore del premio per la Miglior regia, la Binoche si presenta con chiome perfettamente divise - riga al centro - che si raccolgono una mini pony tail.

Il wet hairlook la seduce nel 2024: un long bob modellato in modo sleek, con i capelli mossi all'indietro per un effetto luminoso e moderno.

L’unica cosa che negli anni subisce solamente minime variazioni è il colore: quel castano caldo, nature, diventato sua signature.

Cosa ci riserverà al Festival di Cannes 2025, dove presiede la giuria? Una cosa è certa: qualunque scelta di testa faccia, resta regina d’eleganza.

Leggi anche:

Juliette Binoche, presidente di giuria al Festival di Cannes | Mediaset Infinity

Met Gala 2025, le tendenze beauty | Mediaset Infinity