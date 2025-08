Camicia da uomo, il grande classico dell’estate

Ampia, con manica lunga o corta e dagli scolli più diversi: la camicia da uomo si riscopre d’estate per uno stile classy e décontracté. Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have. Impossibile non trovare quella giusta!

È un capo molto amato dalle donne e perfetto per le occasioni più diverse. Crea look casual, ma eleganti e dal tocco sexy, ed è perfetta per momenti ludici o situazioni più formali. Il pozzo a cui attingere? L’armadio del fratello, del papà o del fidanzato. Perché rinunciare a capi “smessi” da loro e non utilizzarli per dare vita ad outfit originali e ricchi di stile?

Nate con la camicia (da uomo)

Le case di moda più prestigiose non rinunciano al capo maschile per eccellenza, la camicia, e propongono diversi pezzi con tagli e dettagli differenti. Perché la camicia da uomo è il must have dell’estate.

Bottega Veneta le propone con manica lunga creando in look so mannish, allacciate ed infilate dentro gonne strette, che cadono poco sopra il ginocchio, oppure ampie e longuette. Ma non solo. Il tocco ancora più glamour nasce dall'abbinamento con pantaloni dal taglio asimmetrico, con gonna annessa.

E per le più freddolose, i cappotti dalle linee taglio over abbracciano gli outfit, riportando alla mente gli outfit delle donne in carriera nella New York degli Anni 80. La palette colori va dall'azzurro a righe al blu navy, fino al ruggine e al nero, per look charming assicurati.

Bottega Venetta SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Disegni più allungati e morbidi si muovono da Armani, dove camicie bianche di taglio largo e a manica lunga accompagnano pantaloni in stile Anni 20, che brillano grazie alle decorazioni applicate. Il capo maschile è stretto dentro ai pants da cinturoni larghi con grandi fibbie tono su tono, che si impongono su silhouette esili e raffinate.

Giorgio Armani SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non manca il tocco malizioso. La gonna di tulle nero si indossa sopra a pantaloncini su cui la camicia spicca anche grazie al mix con un gilet nero lungo fino al ginocchio. Il quid in più? I cravattini neri che abbracciano il collo. Le nuances vanno dal rosa al carta da zucchero fino al nero, con tocchi argentati luminosi. Re Giorgio non sbaglia mai.

Scollature? No rules

Il primo bottone si porta slacciato, il resto abbottonato. E la camicia deve seguire una linea precisa, realizzando una delicata "V" sul décolleté. Queste sono le regole per creare outfit che restano dentro gli schemi. Qualcosa in contrario? Certo che no. Ma chi desidera osare un po' di più? La camicia in stile maschile può essere indossata in modo chic anche rendendola un po' più maliziosa. E per chi ama la riservatezza? C’è una soluzione anche per questo.

La chiave costante? La camicia si mette dentro a gonne e pantaloni. Vediamo come, seguendo i consigli delle maison.

Il brand americano Michael Kors gioca con colletti portati all'indietro e scolli ampi che esaltano il décolleté, lasciato libero da bijoux per look less is more che splendono con la loro semplicità. La manica è lunga e arrotolata al gomito, ma c'è anche la versione più fresca, con maniche molto ampie e corte a metà braccio, portate chiuse fino all'ultimo bottone. Mises très bon ton pronte ad essere indossate.

Le camicie sono abbinate a gonne ampie al ginocchio, longuette a sigaretta o lunghe fino alle caviglie portare sopra a shorts in tinta. I colori? Bianco e nero restano must-have della bella stagione. Immancabile il celeste, per un Country club style perfetto.

Michael Kors SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ancora più audaci le scollature proposte da Dior e Gucci, dove la camicia diventa un modo per giocare con tessuti e spalle scoperte.

La maison francese Dior osa con quelle allacciate - o meglio, slacciate – che scoprono interamente il décolleté o solo per metà insieme a una spalla, coprendo fino a oltre la mano l'altro braccio. Nascono così mises in parte dal taglio asimmetrico e in parte lineari, con pantaloni della tuta larghi e gonne strette longuette. Un mix&match che accontenta, con un look, più gusti, esaltando la combinazione black&white.

Dior SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stessa immagine per Gucci, che dà vita ad outfit monocolore - il bordeaux vince - unendo il capo maschile - aperto in modo "disordinato", ma solo per finta - con pantaloni larghi a palazzo. Anche in questo caso, la camicia è over, la manica "esagerata" e il look è perfetto per uno streetstyle scanzonato e chic.

Gucci SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gettonati anche gli scolli a "V" profondi. Max Mara propone capi dall’allure borghese, con camicie bianche e nere aperte fino alla vita e da cui fa capolino un intimo raffinato. I polsini sono in versione maxi mentre le gonne - in cui il capo maschile confluisce - sono strette a fiammifero e lunghe fino alle caviglie. Le tonalità sono scure e vanno dal testa di moro al nero.

In alternativa, hot pants a vita alta, anche in versione beige, accolgono camicie ampie e accollate. Della serie, scegliere dove scoprirsi: sopra o sotto?

Max Mara SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche Stella McCartney punta sollo stesso taglio over e scollo a “V”, ma con polsini slacciati e lasciati andare. L’abbinamento, però, è più rock. La camicia dalle tonalità azzurro chiaro incontra una gonna nera lunga, a sigaretta e realizzata in crochet. Un modello cut out che fa intravedere le gambe attraverso le aperture e movimentato da frange laterali. Un perfetto London style, che sicuramente piacerebbe a Kate Moss, grande amica della figlia di Paul McCartney.

Stella McCartney SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Look Sporty? Camicia fuori dai pants

Lo stile maschile è perfetto per dare vita a look iper-femminili, con sfumature preppy. La camicia da uomo, portata fuori dai pantaloni - aperta o abbottonata - racchiude tutto il mood sportivo, perfetto per outfit casual e dal tocco volutamente trasandato.

Fiorucci le propone bianche, portate fuori da gonne lunghe - con frange in faux fur e nelle nuances del beige - o sopra a pantaloni a palazzo dalle tonalità angeliche. Il tocco fresco e pop? La camicia di jeans portata aperta sopra a una gonna in denim al ginocchio, per un look Anni 90 che fa effetto nostalgia.

Fiorucci SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche in casa Moschino vince l’abbinamento con la longskirt, qui ampia e dalla stampa a fantasia marina che gioca con la combo white&blue. La camicia, con maniche lunghe e larghe, termina dove la gonna prende forma, per poi scendere fino ai piedi. Così, prendono vita outfit che danno spazio ai movimenti e dall’allure fiabesca.

Moschino SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per look che sposano lo stile sporty and elegant, Etro illumina la bella stagione con camicie dai colori vivaci - come l’ocra, il turchese, il rosa, l’azzurro e nuances terra, come il mattone e il beige – uniti a stampe fantasia. Sono indossate un po' aperte e un po' chiuse, fuori da bermuda stretti e miniskirt di jeans. Le maniche coprono le braccia e il gioco di lunghezze che si sovrappongono crea mises moderne, chic e originali. Il tocco di stile? La cinturina che chiude il punto vita.

Etro SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Miuccia Prada rivisita la camicia portata fuori dai fuseaux e dai pantaloni palazzo, lasciando intravedere un filo di pancia. Come? Il taglio del capo è in stile crop, ma il look è sempre mannish.

Prada SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

E le fashioniste che amano unire pezzi bon ton con altri del menswear? Chanel fa al caso vostro, proponendo camicie bianche e lunghe da portare sotto top e gonnelline e minidress in tweed. Combinazioni très chic. Il tocco parisienne? La camicia che va oltre la gonna.

Chanel SS25 Credits: Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche sul set è Camicia Style

Nei contesti più cool, la camicia da uomo regna sovrana, e da sempre conquista il mondo della moda e quello del cinema, due universi che, spesso, vanno a braccetto, portando i look sfoggiati sul set a diventare, con attrici e attori, veri protagonisti delle pellicole.

Un esempio recente? Katie Holmes durante le riprese del nuovo film Happy Hours, in cui recita con il collega Joshua Jackson, già co-star nel telefim cult degli Anni 2000, Dawson’s Creek. Kate è sempre meravigliosa, con i suoi look casual e originali, ma mai fuori luogo. L’attrice è solare con una camicia sui toni salmone a quadri, portata aperta su una canotta grigia e pantaloni larghi a palazzo blu scuro. Cambia la scena e cambia l’outfit: una camicia di jeans, sempre non abbottonata, cade su una canottiera bianca con stampa a fiori e pantaloni ampi, sempre sui toni del blu. Nascono così combinazioni di capi glamour e cool. Kate è sempre una garanzia di stile.

Già nel film icona degli Anni 90, Pretty Woman, Julia Roberts si mostra all’avanguardia, indossando, nei panni di Vivian, una camicia bianca a manica lunga e dal taglio over, portata sopra a una gonna di jeans. Un look che ha fatto storia, come la carriera di Julia.

Richard Gere e Julia Roberts in Pretty Woman, 1990 Credits: Instagram

Nel 2004, nel film Alfie, Sienna Miller – alias Nikki - incarna perfettamente lo stile maschile, sfoggiando una camicia larga a manica lunga e polsini arrotolati. Qui vince il colore rosa, per un look mannish che si sposa perfettamente con l’immagine da bionda sbarazzina di Sienna.

Sienna Miller interpreta Nikki nel film Alfie, 2004 Credits: Instagram

Anche Angelina Jolie non è da meno nel film Mr. And Mrs. Smith, del 2005, è splendida e rock con indosso solo una camicia bianca abbottonata e polsini leggermente alzati. Il tocco out of the box? Gli stivali da pioggia Hunter in versione red.

Angelina Jolie e Brad Pitt sul set di Mr. e Mrs. Smith, 2005 Credits: Instagram

La camicia da uomo è un must-have nel guardaroba delle amanti dello stile mannish, ma, in generale, delle grandi fashioniste che adorano comunicare con il proprio look. E allora, ne avete già rubata una dall’armadio del vostro fidanzato? Correte!

