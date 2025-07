Il lino è il tessuto intramontabile per l'estate. Sofisticato e fresco, è perfetto per i look più di tendenza delle vacanze

Con la sua freschezza, traspirabilità e capacità isolante, il lino è il tessuto dell’estate per antonomasia. Le sue origini risalgono addirittura al 6000 a.C. Grazie alle popolazioni dell’Asia centrale e occidentale questa fibra si è diffusa poi in India ed Egitto, dove veniva utilizzato per confezionare gli abiti di sovrani e sacerdoti.

È diventato un must del guardaroba estivo fin dagli Anni ‘30, con una nuova popolarità specie negli ultimi anni, per via della sua resistenza e dello sviluppo delle tecnologie con cui si possono realizzare, a seconda della sua finezza, tessuti più rustici e dalla lavorazione grezza, oppure morbidi e leggerissimi.

Come indossare il lino: gli outfit visti sulle passerelle

















Facile da indossare e in grado di donare quel tocco chic a ogni look, da mattina a sera, il lino si conferma capo d’elezione anche per l’estate 2025.

Ecco 5 proposte di abbinamento per look sofisticati e a prova di temperature hot.

Credit: Getty Images

Completo di lino, i modelli più di tendenza

Quello del lino è uno dei pochi casi in cui con il total look non si sbaglia mai. Che sia un completo bermuda e camicia morbida, pantalone classico e blazer o shorts e camicia safari, il risultato chic effortless è garantito. In tutti e tre i casi, a fare la differenza – come sempre – sono i dettagli, come una maxi cintura o un foulard sul fianco. A seconda della vostra fisionomia e della lunghezza dei pants si può decidere di abbinarlo con delle ballerine, delle espadrillas con zeppa o dei sandali flat.

Credit: Getty Images

Come abbinare il pantalone di lino

Per ogni colore un outfit diverso. Il pantalone in lino è rigorosamente fluido, morbido e comodo. Da abbinare con il pezzo di sopra del costume a vista per andare in spiaggia, con un modello a righe stile pigiama. O ancora, in versione palazzo dal taglio sartoriale in match con blazer e slingback. Infine, bianchi con t-shirt o cardigan alla marinara e mocassini.

Credit: Getty Images

Come abbinare la camicia di lino

La camicia di lino è una garanzia, la base perfetta per qualsiasi outfit. Da abbinare a shorts o bermuda, a jeans o, ancora, a pantaloni ampi di cotone, come insegna Inès de la Fressange, qui immortalata alla sfilata di Jacquemus.

Credit: Getty Images

Come abbinare la giacca di lino

Per chi è costretta ad andare in ufficio anche in estate o per completare look da sera in vacanza, la giacca di lino è il passe-partout salva outfit. Quando la fantasia manca, basta prendere un blazer over bianco (ma anche colorato, in verde o in blu) che possa andare sopra vestitini corti, con shorts e canotta leggera e un sandalo comodo o – per look più audaci – con uno stivaletto.

Credit: Getty Images

Come abbinare l’abito di lino

Ampi, svolazzanti, freschi. Gli abiti di lino fanno subito estate. Corto per un look più coquette, da abbinare a ballerine a rete o sandali flat alla schiava. Lunghissimo, fino ai piedi, per outfit più bohemienne e adatti da mattino a sera. Bastano un cambio scarpe - dalle classiche Birkenstock a un sandalo gioello - e gli accessori giusti per trasformare l’outfit e vivere serate in riva al mare con stile.

