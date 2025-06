Tessuti impalpabili, sete e chiffon fruscianti che accarezzano il corpo come il vento caldo, d’estate gli abiti che sfiorano le caviglie non possono mancare. Sexy o romantici? Ecco le proposte degli stilisti

Nelle sere più calde gli abiti lunghi che si fanno cullare dalla brezza estiva sono la scelta giusta di chi ama i look da sogno. Le creazioni dai tessuti leggeri e dalle linee ampie e sinuose sono ideali per sorseggiare un cocktail in riva al mare, con gli occhi rivolti al tramonto. In passerella le maison li hanno proposti sexy e maliziosi, romantici e boho-chic, ma ci sono anche i modelli che puntano sul minimalismo.

Bianco, il classico simbolo di eleganza

Il crochet non passa mai di moda. Lo sa bene Ralph Lauren, che lo propone sotto forma di blusa dalle maniche lunghe e gonna bianca, con culotte a vista ton-sur-ton. Una combo perfetta da indossare per una passeggiata direzione spiaggia. A completare il look una pioggia di gioielli della stessa nuance e la scarpa maschile. L’accessorio da copiare subito: la borsa di rafia, must have dell’estate.

Anche Alberta Ferretti punta sul bianco. Tessuti impalpabili, veli di chiffon e nastri di seta. Look che solo a guardarli fanno sentire leggere. L’accessorio furbo: il sandalino basso passe-partout.

Un tripudio di romanticismo, tra foglie esotiche e fiori inebrianti

Il vento porta con sé salsedine e fragranze inebrianti come quelle dei fiori estivi. E perché limitarsi a soddisfare l’olfatto, quando si possono anche indossare? Loewe, Chloé ed Ermanno Scervino imprimono stampe floreali su sete e chiffon. Un tripudio di romanticismo.

Loewe punta su abiti senza maniche con spallina larga che abbraccia tutta la spalla. Mise che scendono fino ai piedi e si incontrano con sneakers dai colori accesi.

Chloé, invece, regala emozioni con esplosioni di tessuto che, a ogni falcata, si muovono come ali di farfalla. I toni pastello donano un’allure boho-chic alla figura e si abbinano perfettamente ai sandali jelly dai toni bubble, ideali per affondare i piedi nella sabbia.

Ermanno Scervino gioca sui toni vivaci del giallo, il colore dell’estate. Le sue proposte sono iper-femminili e donano un tocco malizioso con l’intimo a vista. La scarpa con plateau slancia la figura è bene accetta. Il quid in più? Le decorazioni applicate con flower motifs.

Da sinistra Loewe SS25; Chloé SS25; Ermanno Scervino SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Colori tenui per Emporio Armani, che porta in scena stampe glicine dai disegni tono su tono su abiti dalle linee semplici. Le scollature raffinate esaltano il décolleté. Perfetto l’ankle boot beige che si sposa con tutto – capi e situazioni. Less is more, secondo la filosofia della maison.

Audaci gli abiti di Zimmermann, che a ogni passo sembrano trasportare nell’atmosfera calda e glam di Los Angeles. I colori miti si uniscono alle stampe a palma e lo scollo profondo a “V” dona un’aria sexy alla figura.

Lo stile brioso del color-block

Dal nero, sfumando per il grigio, fino ad arrivare a un’esplosione vulcanica. Il monocolore si afferma anche in questa stagione. Isabel Marant, pur non rinunciando alle fantasie, punta sui look dalla nuance unica - come il lava e l’argento - giocando molto sui tagli degli abiti, tra scolli, cut out e spacchi. L’effetto è fresco e provocante. Ai piedi sandali alla schiava e stivaletti arricciati alla caviglia.

Il total black, invece, vince da Gucci, con tagli semplici e lineari, che vestono il corpo quasi come una tunica. Le proposte della maison fiorentina sono eleganti e sobrie, adatte a ogni occasione, e perfette per essere indossate anche con gli stivali di pelle.

Fringe-mood on

E per gli amanti delle frange? Pucci, con la sua sfilata di Portofino, fa sognare con giochi di tonalità che vanno dal rosa al nero, su abiti che fanno riflettere i colori del tramonto del Tigullio.

