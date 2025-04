Le frange, il dettaglio su cui puntare

Frange, frange e ancora frange. La loro ascesa non si arresta. Un’escalation trendy iniziata lo scorso anno che continua a imperare in questa primavera-estate 2025.

Lunghi fili colorati e danzanti si mettono in mostra diventando molto più di un dettaglio decorativo. Sono un linguaggio che esprime creatività, identità e personalità. Un invito a osare, a giocare con texture e volumi differenti. La parola d’ordine è “movimento”. Sì, le frange ondeggiano leggere e dalle passerelle fluttuano fino ai nostri guardaroba per accompagnare in modo naturale e allo stesso tempo sofisticato il corpo di ogni donna. “Mai più senza”, è il nuovo imperativo. Del resto tutte le principali maison le hanno inserite nelle loro collezioni: da Proenza Schouler con quell’allure boho-chic alla vivacità di Missoni, da Isabel Marant che ha fatto sfilare le sue horse girls a Chanel, garanzia di bon ton, fino ai bling bling di Dolce&Gabbana e Dior.

Ce n’è per tutti i gusti. Il fringe mood va dalle linee pulite al puro divertissement e si declina in abiti dalle mille balze, si trasforma in gonne sensuali che lasciano intravvedere le gambe o diventa il motivo dominante su scarpe, borse e copricapi.

Che fare allora? Includere subito nella propria shopping list la parola frange!