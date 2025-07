Turchesi, conchiglie, a forma di pizza o musicassetta: i gioielli perfetti per essere indossati sulla sabbia hanno mille forme e sfumature. Da Chloé a Zimmermann fino ai brand di nicchia, i modelli da scegliere per brillare al mare o in piscina sono tanti, tantissimi! Voi quale preferite?

Sono colorati, sfiziosi, sexy ed emanano allegria, energia e voglia di vivere! Sono i gioielli da indossare in spiaggia, quel tocco in più che va a decorare il corpo e arricchisce look fatti di bikini, costumi interi, caftani, parei. Per essere perfette e sensuali anche in riva al mare... e dentro l'acqua.

Dalle maison come Chloé, Zimmermann o Luisa Spagnoli, ai brand come Stamberga, sono tante le creazioni nate per vivere le vacanze come perfette sirenette, attente a ogni dettaglio e a sfoggiare mises fashion e originali.

Siete pronte a sbizzarrivi? Una vecchia canzone diceva "per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare...”, ma con i bijoux ci si può divertire e spaziare tra mille ciondoli, orecchini, anelli, charms…

Un tuffo nei Seventies

Le collanine dorate di Chloé fanne balzare la mente agli Anni 70. Girocollo o pronte a scendere con diverse lunghezze sul décolleté, i bijoux della maison francese brillano con perline e conchiglie. Per le fashioniste più originali, i modelli che cadono ai lati del collo sono un modo perfetto per farsi notare. Le creazioni danzano su costumi stampati o tinta unita e su abiti leggeri dai colori chiari e pastello, dando vita ad outfit che fanno respirare un'aria dolce e boho chic, quasi a sussurrare "Back to Seventies?".

Chloé SS25 Credits: Launchemtrics.com/Spotlight

La casa di moda italiana Luisa Spagnoli saluta i Seventies sfoggiando orecchini a cerchio maxi, medi o piccoli. Il quid in più? I ciondoli a forma di corno di diverse dimensioni e lunghezze, che richiamano il famoso "Mal d'Africa". Questi bijoux sono perfetti per accompagnare abiti crochet o caftani in versione mini, dalla palette colori vivace ed energica. Un modo di splendere dall'allure etnica, perfetto per arrivare in spiaggia e conquistare l'intero litorale. Un ticket per Cape Town?

Luisa Spagnoli SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Si respira un'atmosfera selvaggia anche da Zimmermann. Su costumi interi color cioccolato, nastrini stretti di pelle arricchiscono il collo con ciondoli a delfino. Altri, più lunghi, scendono su profondi scolli a “V” con grandi charms a forma di ghiande o elementi naturali. Collane bianche e irregolari fanno risplendere la figura con la forza dei contrasti: il bianco di pietre simil corallo esaltano il décolleté e donano luce alla figura. Il viso è illuminato da orecchini over che riprendono i toni del look. E ai polsi? Bracciali bangle che spaziano dal marrone al bianco fino al turchese, che ad ogni falcata accompagnano gli spacchi degli abiti più audaci, perfetti per una toccata e fuga ad Ibiza.

Zimmermann SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando si pensa al mare, la mente non può che virare verso la pietra - e la nuance - turchese, must-have dei gioielli da indossare nelle giornate di relax. Anelli, orecchini, ciondoli e collane che sembrano essere risalite dalle acque più cristalline, per decorare look e profili dall’allure classy chic. Chiudere gli occhi e si vola in Costa Smeralda!

Stamberga SS25 Credits: Courtesy Press Office

I bijoux di nicchia, un post tira l’altro

Sono tanti i brand di nicchia pronti a far felici le sirenette che non vogliono perdere neanche una goccia di fascino e charme. Sui social le immagini catchy delle creazioni catalizzano l’attenzione, tra gioielli accarezzati dall’acqua, abbinamenti cool e combo di forme e colori super glam!

Volete rifarvi un po' gli occhi?

Il marchio Atolea, con i suoi gioielli ispirati all’oceano, illumina le silhouette con catenine dorate lisce, intrecciate, ciondoli a forma di conchiglie, anelli che brillano come raggi di sole… Bijoux perfetti su diversi tipi bi bikini, top e canotte, per look dall’animo sbarazzino, che sembrano cantare “California Dreaming!”.

Dal profilo Instagram del brand Atolea

I gioielli raccontano la personalità e il mood di chi li indossa e quelli del marchio ligure Rue Des Milles sono perfetti per vivere il qui ed ora, ma anche farci tornare indietro agli anni più belli. Collanine, corte o lunghe, ricche di perline e punti luce colorati abbracciano il collo e rendono caleidoscopica la figura. Charmes a forma di fetta di pizza, gelato, croissant o ciliegie ciondolano su décolleté e caviglie. Il tocco pop? Attaccarli al filo del bikini! Chi ama la musica può fare un tuffo nel passato con quelli a forma di musicassetta o chitarra. E per rimanere al passo con la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, volete farvi scappare il charme a forma di racchetta?

Dal profilo Instagram del marchio Rue des Mille

L’artigianato spicca nei bijoux di Amori Mori, marchio spagnolo che produce creazioni con perle, perline e pietre di diversa natura e forme. Non mancano le conchiglie, anche in versione maxi. La grande particolarità? La lavorazione della raffia che dà vita a collane, orecchini e bracciali che rendono omaggio alla fauna marina. Gamberi e cavallucci marini impreziosiscono la figura, accompagnando bikini e caftani o miniabiti, facendo l’occhiolino all’iconica Elsa Schiaparelli.

Dal profilo Instagram del brand Amori Mori

Estate, una parola che evoca mille significati, tra sogni e voglia di relax e divertimento. Le giornate sono fatte per tuffi al mare con gli amici, chiacchiere in barca o a bordo piscina, un “drin drin” al citofono di un’amica, con la focaccia in mano, prima di correre in spiaggia per guardare insieme il tramonto… e perché non farlo con dei bijoux perfetti per ogni occasione? E allora, cosa fate lì ferme? Correte a scegliere il vostro gioiello estivo preferito!

