L’estate sta arrivando e porta con sé la voglia di vacanze, spiagge e look sbarazzini da arricchire con tocchi di luce oro, argento e dalle sfumature vivaci, che strizzano l’occhio ad aperitivi in riva al mare e serate profumate di brezza.

Delfini, foche, cavallucci marini, polipetti, pesciolini, stelle marine, conchiglie, perle, coralli… Il mare forgia bijoux che rendono ogni mise fresca e frizzantina come le onde che si infrangono sulla sabbia. Brand come Dodo, Pandora e Rosato realizzano per le amanti del mood marino creazioni che fanno respirare aria di riviera.

Anche le maison di moda più importanti fanno sognare le fashioniste amanti dell’estate, sfoggiando pezzi legati agli elementi dell’acqua, perfetti su outfit leggeri e spensierati.

Il mare ci sta aspettando. E nell’attesa? Un cavalluccio marino al collo può farci sentire già in spiaggia a Saint Tropez!

