La tendenza ice-cream domina, dalle passerelle fino al nostro guardaroba. Ecco a chi dona e come declinarla per vestire … con dolcezza dalla testa ai piedi

Non soltanto pistacchio. La tendenza gelato domina la SS25 con la dolcezza dei colori pastello. Pesca morbido, lattementa, fragola succosa e vaniglia cremosa. Le nuances ispirazione ice-cream diventano protagoniste, portando un’ondata fresca e leggera agli outfit estivi. Da Fendi a Miu Miu, da Giambattista Valli ad Alberta Ferretti: tanti i designer che si sono fatti sedurre da una palette cromatica ispirata ai gelati artigianali più amati, perfetta per chi vuole osare senza rinunciare a un tocco di eleganza. Un trend che prende vita al suo meglio in capi fluidi e destrutturati, abiti midi, completi giacca e pantalone, tendenzialmente colorblock, oppure abbinati a materiali metallici o lucidi. Un contrasto che rende il look dinamico e contemporaneo.

Lattementa: delicato e avvolgente

Avete presente le foglioline brillanti della menta? Aggiungeteci una goccia di latte… et voilà, ecco servito il lattementa, la tonalità pastello di stagione, irrinunciabile per essere à la page, insieme al giallo burro. Una sfumatura delicata e avvolgente, per mise eleganti ma non troppo severe che donano alle pelli diafane e ai capelli scuri (Rossella O’Hara docet). Da portare monoblock o abbinare con il rosa, l’azzurro cielo, il grigio metallizzato.

Da sinistra: Fendi, Erdem, Miu Miu Credit: Launchmetrics

Pesca: dolce e poetico

È una sfumatura delicata tra il rosa e l’arancio che sta bene soprattutto a chi ha capelli con dominanti chiare o rosse. Richiama i tramonti estivi, i fiori di pesco in fiore, un senso di armonia. È un colore fresco e iper femminile, che può sorprendere se abbinato con creatività. Come quando si incorporano motivi floreali, per un look super romantico, o quando lo si abbina al lime o al viola, per un effetto wow. Monocromo, è elegante e raffinato.

Da sinistra: Chloé, Zimmermann, Lowe Credit: Launchmetrics

Vaniglia: discreto e versatile

Segni particolari: versatile. Il vaniglia si adatta davvero a tutti e in ogni occasione, dal boho chic al minimalismo elegante. Con il nero forma un duo sofisticato, con il marrone diventa ideale per il post estate (tenetelo presente durante i saldi estivi). Indossatelo dalla testa ai piedi quando non volete sbagliare.

Da sinistra: Tod’s, Issey Miyake, Alberta Ferretti Credit: Launchmetrics

Fragola: brillante e succoso

Brillante, succoso, a metà tra il rosso e il rosa intenso, il fragola è vivace ma sofisticato, perfetto per dare carattere a un look senza esagerare. Sta bene con il panna – un classico intramontabile – per un look luminoso, con il rosa, effetto elegante, o con il lattementa, per chi ama osare. Ok anche alla combo allegra con il crema o a quella più decisa con il nero. Adatta a chi ha colori che non si fanno spaventare da una tinta tanto accesa, in caso contrario sceglierla in una nuance più desaturata, soft.

Da sinistra: Balmain, Artemisa, Pierre Cardin Credit: Launchmetrics

Cioccolato: l’alternativa al classico nero

E in un anno in cui il marrone la fa da padrone – il Mocha Mousse è il colore 2025 per Pantone – non può mancare il cioccolato. Una tonalità “appetitosa”, scura e intensa, avvolgente e morbida, una valida alternativa al classico nero per chi dal nero viene “spenta”. Perfetto anche di sera in materiali scivolosi e sexy come la seta. Ok in abbinamento con il beige, il rosso, il bianco e nero e l’oro.

Da sinistra: Ermanno Scervino, Zimmermann, Hermès Credit: Launchmetrics

