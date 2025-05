È un abbinamento intramontabile quello del bianco&nero, il più classico dei classici, e continua a conquistare il favore delle fashioniste e dei designer. In passerella l’hanno proposto in molti: da Chanel a Dior, da Jil Sander a Max Mara.

Un blazer nero e un abito bianco. Una camicia bianca e una gonna nera. O qualsiasi altra combinazione che preveda una parte superiore bianca immacolata (o total black) e, all'opposto, quella inferiore a contrasto. Oppure, ancora, fantasie geometriche come le righe o i dettagli – polsini e colletti – che spuntano facendo incontrare sempre il black&white. Due (non) colori come lo yin e lo yang, che si completano a vicenda.

Bon ton in chiaroscuro. Una legge di attrazione. La primavera estate 2025 ripropone questa combinazione “sicura”. Scegliere questa modalità grafica significa sostanzialmente semplificarsi la vita. Perché basta abbinare il colore del latte con il nero per non sbagliare. La combo è il “jolly” del guardaroba. Ricordiamocelo quando non abbiamo tempo né voglia di vestirci.