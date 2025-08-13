A tutto yoga

Per gli amanti dello yoga e della natura, a Ko Phangan c’è The Sanctuary, nella baia di Haad Tien, raggiungibile solo in barca o a piedi attraverso gli scogli. È lo yoga in paradiso: un resort di bungalow immersi nella giungla costruiti in stile locale, che offre sistemazioni per tutte le tasche, dai posti letto in stanze condivise alle ville esclusive. Nella zona comune, a ridosso della spiaggia, ci sono il bar e il ristorante, con programmi detox o piatti di cucina thailandese cucinati nel wok.

E poi lo yoga: Yin, cioè lento e rilassante, o dinamico ed energizzante. Chi vuole esplorare gli scogli dal lato opposto della baia può raggiungere una cala ancor più isolata, dove una grande terrazza sul mare offre l’occasione di praticare, con o senza maestro, al ritmo delle onde. Ma il Sanctuary non è solo un albergo, è un club, dove è facile fare amicizia, perché si ha la sensazione di condividere gusti e passioni con tutti gli ospiti, dai ventenni agli ultracinquantenni. La sera, chi decide di restare lì, un po’ fuori dal mondo, nella baia che gli abitanti locali credono popolata da spiriti benefici e pervasa di energie guaritrici, può sdraiarsi in riva al mare e godersi stellate memorabili, lontano delle luci artificiali. A volte proiettano film sulla spiaggia, o danno vita a un “mic party”- protagonista il microfono che gira di mano in mano tra gli ospiti - o a un Jungle party, per ballare da mezzanotte a mezzogiorno immersi nella natura, in un’atmosfera che ipnotizza e proietta fuori dal mondo.

C’è chi viene con l’intenzione di rilassarsi un paio di giorni e poi si ferma settimane o addirittura mesi, chi arrivato all’aeroporto per rientrare a casa fa marcia indietro e decide di regalarsi ancora un po’ di tempo.

Aria di festa

A chi sta stretta l’atmosfera da club e preferisce un turismo più tradizionale, resta l’opzione di prendere una barca e raggiungere il villaggio, dove può affittare un motorino e girare tutta l’isola. Ne vale la pena. Le spiagge sono belle, spesso attrezzate con lettini sotto alle palme, dove provare i famosi massaggi thailandesi. Nelle acque cristalline e tiepide, si può nuotare per ore e fare snorkeling per esplorare i bei fondali. Una volta al mese, l’isola è invasa da folle attratte dal Full Moon Party, la famosa notte pazza di musica a tutto volume sulla spiaggia di Haad Rin. Pare quasi di essere a Ibiza. Ed è un’altra storia.

In questa baia non mancano i resort, che per le notti a ridosso della festa vanno prenotati con grande anticipo. Sono gettonatissimi, dato che non richiedono spostamento in taxi o in motorino, ma bisogna sapere che non sono l’ideale per riposare e i prezzi sono più alti che altrove. Tra i consigliati ci sono il Rin Beach Resort, sulla spiaggia con piscina e bungalow su palafitte, il Phangan Bayshore Resort, con piscina e buone strutture, il Paradise Bungalows, dove il Full Moon party è nato, semplice ma vicinissimo ai locali e il Sarikantang Resort e SPA, il più prenotato.

Per chi ama il lusso

Se si cercano tranquillità e lusso, invece, è meglio scegliere altre zone dell’isola, che hanno spiagge più attrattive e sono dotate di centri benessere. Anantara Rasananda Koh Phangan Villas, a Thong Nai Pan Noi, una baia stupenda con sabbia bianca e mare calmo, è un resort di fascia alta in stile tropicale, con suite immerse nella giungla, dotate di piscina privata. I massaggi, una delle attrattive principali dell’isola, qui sono eseguiti in un ambiente raffinato grazie al quale anche le terribili torsioni per sbloccare collo e spalle diventano gradevoli.

Per una vacanza che accontenta tutti gli stati d’animo.

