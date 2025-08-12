Le eau de toilette sono spesso racchiuse in flaconi lussuosi, a volte così belli che viene voglia di metterli in bella mostra come piccole sculture. Creati in edizione limitata e spesso in collaborazione con designer celebri, arredano il bagno e contribuiscono a trasformare la composizione in un vero e proprio oggetto di lusso. Di solito però sono anche pesanti e ingombranti, dettaglio che li rende difficili da mettere in valigia, specialmente se si viaggia con il bagaglio a mano. L’ipotesi di «travasarli» nelle apposite fialette di vetro risulta però ben poco appealing proprio perché, che lo vogliamo oppure no, priva il profumo di una parte del suo fascino. Il pack è importante perché condiziona la percezione che abbiamo del prodotto: le maison lo hanno capito e hanno creato formati che sono al tempo stesso travel friendly e molto glamour, racchiusi in case sofisticate e spesso ricaricabili, realizzate con materiali preziosi e ricercati.

Credit: Courtesy Press Office Carthusia

Oltre alla versione mini, di solito composta da una custodia nella quale si possono inserire gli appositi flaconcini, da ricomprare man mano che si esauriscono, esistono anche varianti solide racchiuse in astucci gioiello oppure in stick. Oltre a ricordare un gesto d’altri tempi, sono perfetti da infilare in tasca o in borsetta, per un ritocco veloce del proprio parfum del cuore ma anche per creare un layering personalizzato. La texture idratante, infatti, costituisce la base perfetta per la stratificazione di più note. La formula composta da burri nutrienti, poi, è ideale per chi ha la pelle molto sensibile e in estate mal sopporta le composizioni tradizionali a base d’alcool. Oltretutto, proprio in virtù della loro consistenza, permettono di superare i controlli in aeroporto senza stress.

Deja Minuit Travel Set di Bottega Veneta racchiude il formato da viaggio da 15 ml della fragranza con note di cardamomo, cannella e vetiver e un flacone gioiello impreziosito dal motivo Intreccio, utilizzabile con qualsiasi refill della maison.

Bal d'Afrique Travel Set di Byredo racchiude un’elegante custodia in pelle e tre refill da 12ml della fragranza che abbina note di bergamotto, neroli, cedro marocchino e vetiver.

In cera d’api e senza alcool, Mediterraneo Profumo Solido di Carthusia ha note di menta, limone, gelsomino e mandarino ed è racchiuso in un piccolo scrigno in metallo abbinato all’elegante pochette in tessuto.

Da applicare direttamente sulla pelle, Miss Dior Blooming Bouquet Solid di Dior ha una formula completamente trasparente e senza alcol che non appiccica. Arricchito di cera di rosa e composto all'81% da ingredienti di origine naturale, diffonde sulla pelle note floreali fresche e delicate, lasciandola al tempo stesso protetta e idratata.

Racchiuso in un’elegante case ricaricabile, Philosykos Refillable Solid Perfume di Diptyque è un balsamo profumato che, a contatto con la pelle, rivela il sentore inconfondibile di fico. Per una intensità maggiore, basta applicarlo sui punti in cui il corpo sprigiona più calore: nella parte interna dei polsi e nell’incavo del braccio in corrispondenza del gomito, alla base della nuca e nell’area del décollété.

La Collection Travel Size di Rabanne è una selezione curata dei 5 best seller della maison, Oud Montaigne, Rose 1969, Amure Mara, Midnight Sex, e Night Soul, ora proposti in un formato mini dal fascino irresistibile.

Racchiuso in un elegante pack da borsetta, Travel Eau de Parfum San Ysidro Drive di Victoria Beckham, è perfetto per chi non vuole separarsi dalla fragranza ispirata al sole della California, che mescola note di peonia, zafferano, assoluta di rosa e vaniglia.

Leggi anche:

Sette fragranze al fico che sanno d’estate

Sette fragranze che profumano di tropici