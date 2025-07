Mescolano cocco e frangipani, ananas e orchidea e sono perfette per chi, almeno con la fantasia, vuole sentirsi in vacanza su un’isola lontana

Chi, alla scrivania, sta facendo il conto alla rovescia per le ferie potrebbe trovare l’attesa più sopportabile sperimentando eau de toilette solari e fruttate che, come una vacanza in bottiglia, catapultano a bordo piscina o in riva al mare, di sottofondo il suono delle onde che si infrangono sulla battigia.

Il desiderio di fuga infatti sembra aver contagiato la profumeria che ultimamente propone sempre più composizioni che racchiudono frutti e fiori che arrivano da lontano, mescolandoli in modo originale e inaspettato. Non sono mélange zuccherosi ma, al contrario, alchimie sorprendenti che mettono immediatamente di buonumore.

Perché non sono semplicemente piacevoli ma stimolano i sensi grazie a ingredienti golosi, che fanno venire l’acquolina in bocca portandoci alla scoperta di un immaginario nuovo, fatto di odori e sapori esotici che ricreano il calore dei Caraibi o del Sud America.

Le note succose di ananas e frutto della passione ma anche quelle cremose di cocco e banana, prima destinate quasi esclusivamente a un pubblico teen ora compaiono invece nella piramide olfattiva delle fragranze di nicchia più sofisticate, dove si mescolano ad accordi freschi e sensuali.

Proprio come nel banho de cheiro, rituale amazzonico che impiega un mélange di erbe, piante e frutti per attrarre le energie positive, non resta che sperimentare composizioni che sanno d’estate, perfette da sfoggiare in attesa delle vacanze vere e proprie.

Chi, di solito, ha gusti molto diversi e preferisce magari accordi legnosi o erbacei, non dovrà fare altro che puntare su jus che racchiudono più elementi floreali, come l’ylang ylang, coltivato nelle Comore e nel Madagascar, dal sentore fiorito e luminoso oppure o il monoï delle isole del Pacifico, che ricorda un mix tra fiori d’arancio e gardenia. Non resta che chiudere gli occhi e immaginarsi con piedi nell’acqua a sorseggiare un cocktail con l’ombrellino.

Un viaggio alla scoperta di montagne lussureggianti e spiagge mozzafiato: Maui in a Bottle di Kayali si apre con dolci note di banana e crema di cocco per poi rivelare un cuore fiorito di gardenia, gelsomino e vaniglia bourbon.

Come un’estate senza fine, Paula’s Ibiza di Loewe cattura lo spirito della perla delle Baleari grazie al mix di cocco e mandarino, frangipani, narciso e vaniglia.

Acque turchesi e foreste verdeggianti, pappagalli colorati e il sole caldo ispirano Tamarindo di Memo Paris che ricrea l’atmosfera tropicale abbinando cardamomo, ananas, gelsomino e vaniglia.

Ispirato a un viaggio immaginario in luoghi lontani, Sun Cities di Vilhelm Parfumerie si apre con note di ananas succoso, mandarino e cardamomo che svelano un cuore dolce e floreale di violetta, zucchero rosa e osmanto.

Dolce e innocente ma anche pericoloso e seducente Coco Vanille di Mancera Paris ha note di cocco, pesca bianca, ylang ylang, tiaré e vaniglia.

Come un viaggio olfattivo nelle isole polinesiane Sun-kissed Goddess di By Kilian ne cattura l’atmosfera creando un’alchimia unica di cocco, fiori di tiaré, vaniglia e legno di guaiaco.

Le note di sandalo sono coperte da una densa nuvola di vaniglia: Vanilla Vibes di Juliette Has a Gun abbina benzoino, fava tonka e orchidea a fior di sale dell’Ile de Ré, sulla costa atlantica francese.

Leggi anche:

Fragranze anti-stress, per ritrovare calma e buonumore

Fragranze su misura: i segreti del “layering” l’arte di combinare i jus