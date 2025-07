Dalla coda laterale alla treccia allo chignon: in fatto di acconciature le celebrities sono sempre un'ottima fonte di ispirazione. Ecco alcune idee anti-caldo da cui prendere spunto per le vacanze

Avere i capelli lunghi in estate può essere complicato. Non è facile gestire chiome voluminose con il caldo e il rischio è di ricorrere sempre alla classica coda spartana.

Invece basta un po’ di creatività unita a qualche forcina per scoprire che anche con le temperature proibitive dell’estate si può essere eleganti con un semplice raccolto.

Soprattutto perché questo genere di acconciature si prestano a un effetto spettinato che salva la situazione ed è sempre chic.

Dai raccolti con ciocche in evidenza alle trecce boho, passando per chignon wet e code in mille declinazioni, ecco alcune idee a prova di temperature incandescenti, facili da replicare e valide per il giorno così come per la sera.

La treccia raccolta a cerchietto di Taylor Swift

Che abbiate o meno la frangia, come Taylor Swift in questo look, non è fondamentale. Il focus è la treccia sopra la testa che incornicia il volto e che viene ripresa dietro e fermata da diverse forcine.

La coda laterale spettinata di Nicole Kidman

Una coda di lato con una ciocca arrotolata su se stessa a coprire l’elastico e qualche ciocca spettinata qua e là. Prima, però, va fatta una piega per rendere i capelli ondulati e dare movimento a tutto.

Lo chignon con ciuffi davanti di Kim Kardashian

Un raccolto super slake da cui sfuggono solo due ciocche frontali che incorniciano il volto. Facile, veloce e molto fai-da-te.

La coda Sixties di Jennifer Lopez

Capelli leggermente cotonati e ondulati in perfetto stile anni ‘60 legati in una coda alta super elegante e perfetta soprattutto per la sera.

La treccia romantica di Dakota Johnson

Il classico chic senza troppe sovrastrutture. Treccia morbida, lasciata scivolare su un lato. Molto bohemienne.

Il semi-raccolto di Alessandra Ambrosio

Un'acconciatura pratica e scenografica, che mette in evidenza il volto raccogliendo le lunghezze sulla sommità della testa e lasciando il resto della chioma a cascata sulle spalle.

Lo chignon morbido di Scarlett Johansson

Uno chignon alto, con lunghezze arrotolate e attorcigliate tra loro. Una soluzione morbida e super elegante che l’attrice ha sfoggiato a Cannes.

Lo chignon wet di Vittoria Ceretti

Ancora uno chignon, ma questa volta con capelli effetto bagnato e super sleek. Un’acconciatura che mette in evidenza i lineamenti del volto e allunga lo sguardo.

La coda con treccia a spina di pesce di Blake Lively

Un’acconciatura iconica dell’attrice che ha fatto dei capelli una sorta di marchio di fabbrica. Prima di tutto va fatta una coda alta e con la ciocca poi una treccia a spina di pesce da spettinare leggermente e far scendere sul lato.

La coda lunga extra liscia di Zoe Saldana

Capelli lunghi e super piastrati, da legare in una coda bassa. Una soluzione super easy ma dal forte impatto scenografico.

