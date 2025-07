La supermodella e attrice statunitense ha scelto la zona di Ostuni per una vacanza con il figlio, tra un crudo di pesce in riva al mare, una gita tra gli ulivi e persino una tintarella in nudo integrale

Se il sole bacia i belli, la meravigliosa Emily Ratajkowski ha scelto quello pugliese per una pausa estiva dai tanti impegni di lavoro.

È bastato che la supermodella statunitense postasse qualche foto sui social, che la notizia delle sue vacanze italiane ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

Emily è atterrata insieme con alcuni amici e il figlio Sly di quattro anni, avuto dall’ex marito Sebastian Bear-McClard.

In pochi giorni non si è fatta mancare nulla: piedi a mollo nell’acqua cristallina, crudi di pesce mangiati in riva al mare e gite a bordo di una decapottabile tra gli ulivi pugliesi. E al riparo dalla ressa da spiaggia ha persino osato un nudo integrale in piscina, che ha mandato in visibilio i suoi follower. Del resto, una modella come lei non può permettersi il segno del costume. Emily Ratajkowski si è anche concessa come una comune mortale delle mangiate in trattoria e una passeggiata in centro a Ostuni, postando il video del figlio Sly mentre balla in piazza sulle note di un brano italiano cantato dal vivo in piazza.

Ma gli impegni della Ratajkowski - che oltre che essere una top a livello mondiale e una mamma è anche autrice di bestseller del New York Times, attivista impegnata e imprenditrice founder del brand Inamorata - l’hanno costretto a salutare solo dopo pochi giorni la costa brindisina.

Il legame della modella con l’Italia non passa solo dalle vacanze, ma anche dalle sue collaborazioni con i marchi di moda nostrani. Per la stagione Primavera/Estate 2025, infatti, la modella ha creato con Marella (per cui è Ambassador e volto delle ultime campagne) una capsule collection dedicata al blazer ed da poco è diventata il nuovo volto della campagna GG Monogram di Gucci.

