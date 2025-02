Il blazer secondo Emily Ratajkowski

Per la primavera estate 2025, la modella ha dato vita insieme a Marella a una capsule collection dedicata al capo passe-partout per eccellenza, tra i più amati del guardaroba contemporaneo

Il blazer declinato in tutti gli stili e pensato per ogni occasione. Dall’oversize che ridisegna il look da ufficio al doppiopetto che diventa un mini abito.

Per la stagione primavera-estate 2025 Marella collabora con Emily Ratajkowski, ambassador del brand e volto delle ultime campagne, per una capsule collection esclusiva dedicata al blazer, uno dei capi più amati del guardaroba contemporaneo. Del resto già a all'inizio del 1900 il blazer è diventato il fedele alleato di ogni donna. Emily lo indossa con il lago di Como a fare da sfondo nella nuova campagna della sua collezione-omaggio “allo stile italiano”.

Ratajkowski: un talento poliedrico

La Ratajkowski è un talento poliedrico: modella tra le top a livello mondiale, mamma, autrice di bestseller del New York Times con la sua raccolta di saggi “Sul mio corpo”, attivista impegnata nell’esplorazione del femminismo, della sessualità e del potere e imprenditrice founder del brand Inamorada. Ora firma sette modelli molto speciali, studiati per soddisfare le più svariate occasioni d’uso in modo sofisticato e naturalmente cool.

Un mix di maschile e femminile

“Indosso i blazer in ogni occasione, che sia sull’aereo o quando vado a prendere mio figlio a scuola”, ha detto raccontato la modella. “Bilanciare capi di ispirazione maschile e femminile è sempre al centro dei miei styling e con questa collezione si può proprio giocare con questo.

La collezione Emily Ratajkowski x Marella incarna i valori di Emrata, che con la sua self-confidence e il suo spirito indipendente è diventata negli anni un’icona femminile contemporanea di grande ispirazione per la Gen Z.