L'estate è nel pieno e la pelle è ormai abbronzatissima. Per chi non è rimasto in città, è il momento ideale per tirare fuori dalla valigia tutti i capi che possano valorizzare al meglio la tintarella. Dunque... bianco sia!

Se il nero “sfina”, il bianco illumina. Simbolo di purezza, amato dall’antico Egitto fino a oggi, dà sempre il meglio di sé durante la stagione calda, in tutte le sue declinazioni.

Gli abiti in sangallo bianco vestono l’estate

Si parte dal tessuto, perché ce n’è uno che più di ogni altro incarna l’idea di leggerezza e vacanze al sole: il sangallo.

Chloé SS25; Valentino SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Un ricamo a traforo, su cotone o lino, usato nell’Ottocento per la lingerie vittoriana e gli abiti da giorno, è diventato oggi sinonimo di delicatezza e artigianalità.

Per la mattina ci sono i caftani vaporosi di Chloé e le camicette da abbinare ai pantaloni balloon, mentre per le serate importanti ci sono gli abiti-scultura di Valentino ricamati con motivi floreali.

Le borse bianche sono l’accessorio più cool della stagione

A ogni occasione, il suo accessorio. La borsa total white scioglie ogni dubbio, perché va con tutto: può sdrammatizzare un look più vistoso e, allo stesso tempo, rendere ultra chic quelli più semplici.

Chanel SS25; Coperni SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Che sia una maxi shopper - per farci stare tutto dentro - o una mini flap bag - per un aperitivo all’aperto - Chanel propone la sua classica trapuntatura anche in total white. Per chi ama stupire in una serata particolare, c’è l’iconica Swipe bag di Coperni in versione optical white, lucida e scultorea.

Pantalone: il bianco illumina ogni silhouette

E poi c’è il grande classico: il pantalone bianco.

Jil Sander SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Chi pensa che sia un capo banale si sbaglia, perché i tagli inediti, i volumi sartoriali e i dettagli preziosi possono renderlo un vero capolavoro di originalità. A ognuno il suo modello: a palazzo, a sigaretta, ultra morbido come quello di Phillip Lim, carrot cropped alla caviglia, o sartoriale minimal come quello di Jil Sander. Fresco, elegante, facile da abbinare dalla mattina - in cotone morbido, denim slavato o lino leggero – fino alla sera - in seta opaca per i modelli più chic.

Costumi bianchi, che passione!

Vietato indossarlo il primo giorno in spiaggia! Ma quando la pelle inizia a diventare ambrata è l’ora di sfoderare il costume bianco.

Dolce&Gabbana SS25 Credit: Courtesy Press Office

Interi, bikini o trikini che sia, il beachwear bianco è sempre pulito e sofisticato. Il più elegante è quello intero, perfetto per le giornate in barca, come quello di Dolce & Gabbana, minimalista ma d’impatto. Poi ci sono i modelli più ricercati, con dettagli cut-out, con le applicazioni o con le scritte, come quello di Moschino. E chi non si abbronza mai? Nessun problema, perché diventa super chic anche su chi ha la pelle candida. Provare per credere.

Il total white detta lo stile dalla testa ai piedi

E se metti tutto assieme, dalla camicetta in sangallo al pantalone bianco, magari tenendo sotto il costume ancora umido, viene fuori il total white.

Max Mara SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Impeccabile sullo sfondo del mare, ma anche in città, dove risolve la giornata: pantaloni a palazzo abbinati alla t-shirt, come propone Ermanno Scervino; minigonna e blusa over o chemisier come Max Mara. Impossibile sbagliare.

Leggi anche:

Estate fresca e chic in Sangallo: come scegliere l’immancabile abito delle sere più calde

Il grande ritorno dei pantaloni bianchi

Costumi da bagno bianchi: quale modello scegliere per essere glam