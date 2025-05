C’è un capo che ogni primavera torna a dominare le passerelle.

È il pantalone bianco. Fresco, elegante, facile da abbinare.

Un classico senza tempo, che nelle collezioni P/E2025 è stato reinterpretato con tagli inediti, volumi sartoriali e dettagli preziosi.

Dalle passerelle di Parigi a quelle di Milano, i pantaloni bianchi sono apparsi in ogni loro declinazione: flare in denim slavato da Chloé, silhouette over in lino naturale da Max Mara, cargo strutturati da Louis Vuitton, fino ai modelli sartoriali minimal firmati Jil Sander.

Il dettaglio in più? La cintura annodata in vita, effetto origami.

Cotone, lino, seta, jeans: le mille declinazioni del bianco

Cotone morbido, denim slavato, lino leggerissimo e persino seta opaca per i modelli più chic da sera.

Le palette vanno dal bianco ottico al panna, fino al burro e all’avorio, in un gioco di sfumature che sottolinea l’importanza della texture e della luce.

Tra i tagli più visti: pantaloni palazzo a vita alta, modelli carrot cropped alla caviglia, e versioni a gamba dritta con pince.

Dallo streetstyle alle celebrities

Nelle ultime settimane della moda, lo streetstyle ha parlato chiaro: i pantaloni bianchi sono ovunque.

Kendall Jenner

Come ci insegna Kendal Jenner, il pantalone bianco ampio, fluttuante, in satin, può rappresentare l’alternativa ai classici jeans o ai pantaloni sartoriali.

Katie Holmes

Anche Katie Holmes ama indossare i pantaloni bianchi, dai jeans alle versioni più chic.

Qui l'attrice abbina l'eleganza del pantalone bianco in pizzo a una semplice camicia in cotone blu, a contrasto.

Amal Clooney

Regina di stile Amal Clooney, che per il matrimonio in municipio con George Clooney, nel 2017, non scelse il classico abito lungo ma lasciò tutti a bocca aperta indossando un completo con pantaloni bianchi e cappello a tesa larga.

Il consiglio di stile?

La chiave è osare nei dettagli: occhiali oversize, borsa a secchiello in rafia, bijoux oro o argento.

E non aver paura del total white: con le giuste proporzioni, è l’alleato più potente per brillare con eleganza.

