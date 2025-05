Giacca e pantalone formano una combinazione che non passa mai di moda. Un mix elegante e raffinato, che prende in prestito dai look maschili sobrietà e rigore. Ecco Sua Maestà il tailleur. Protagonista della primavera-estate 2025 con una palette di colori che va dalla sofisticatezza del nero fino alla nuance più pura e angelica, il bianco, passando per le tonalità terra, tortora e beige. Le star lo amano da sempre e scelgono il look mannish per calcare i red carpet dei festival internazionali più prestigiosi.

Andie MacDowell e Nicole Kidman: l’eleganza del nero

Andie MacDowell e Nicole Kidman: due star di indole diversa ma con una passione comune: il tailleur. Alla 78esima edizione del Festival di Cannes Andie sceglie di sfoggiare, oltre ad abiti dalle linee sensuali e iperfemminili, uno smoking nero firmato Mugler che abbraccia una camicia bianca. La ciliegina sulla torta? Il maxi-papillon di velluto.

Andie Macdowell in Mugler Credit: Getty Images

Nessuna camicia bianca ma una pelle che brilla candida come la luna, messa in risalto da uno scollo a “V” profondo. All’anteprima della serie tv Nine Perfect Strangers a Los Angeles, Nicole Kidman è divina nel suo completo sartoriale total black indossato “a pelle”, della collezione A/I 2025 di Tom Ford. Il look esalta il corpo statuario dell’attrice. Il risultato: audace, con un tocco romantico dato dalla spilla bianca a forma di fiore.

Nicole Kidman in Tom Ford Credit: Getty Images

Le star vanno in bianco… beige o tortora

Dalla sofisticatezza del nero a quella dei toni più tenui, come il beige e il tortora. Ai David di Donatello Monica Bellucci è radiosa in un completo ispirato agli Anni 80 della collezione primavera-estate 2025 Saint Laurent. Il cravattino a righe aggiunge ancora più alla figura.

Monica Bellucci in Saint Laurent Credit: Getty Images

Lucente anche Madonna al Met Gala 2025 nella sua apparizione da “gangster” con tanto di sigaro, in un tailleur firmato Tom Ford, che è un mélange avorio e bianco.

Madonna in Tom Ford Credit: Getty Images

A Cannes, Irina Shayk posa davanti ai fotografi con un candido tailleur di Mango, sdrammatizzato dalla scelta di indossare un paio di semplici infradito nere.

Irina Shayk in Mango Credit: Getty Images

La regina del colore più puro che esista? È Zendaya che, sempre al Met di quest’anno, sfila in un completo total white Pharrell Williams una citazione al look indossato da Bianca Jagger nel giorno delle nozze con Mick Jagger. Che stile!

Zendaya in Pharrell Williams per Louis Vuitton Credit: Getty Images

Noi? In tailleur come le star

E se volessimo seguire le orme delle celebs? I brand più prestigiosi soddisfano ogni nostro desiderio! Da Dolce&Gabbana ad Emporio Armani fino a Max Mara e Stella McCartney, il tailleur vince in nero, grigio e marrone. Non manca il tocco di bianco, che regna in Ralph Lauren ed Issey Miyake. Bordeaux e beige spiccano da Victoria Beckham e Alberta Ferretti.

Dolce&Gabbana; Victoria Beckham; Stella McCartney; Alberta Ferretti Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Mille sfumature di tailleur – simbolo di empowerment femminile - e una palette colori per tutti i tipi di eleganza. La sensualità è (anche) mannish!

