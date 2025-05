Dici Monica Bellucci e pensi a una sensualità sofisticata e disinvolta, sempre capace di sorprendere. Stavolta la conferma arriva dal red carpet dei David di Donatello, dove la diva incanta con un completo Saint Laurent, tra maschile e femminile. Un completo non nero – colore che l’attrice ama e un gran classico dei suoi tappeti rossi – ma di una nuance tra il beige e il tortora, dalle linee sartoriali impeccabili con tanto di cravatta. E che dire? L’accessorio mannish per eccellenza, tornato protagonista quest’anno sia in passerella che nello street style, viene interpretato alla perfezione dalla Bellucci. La cravatta a righe diagonali dark green e blu navy è una dichiarazione di intenti, di empowerment. Del resto, si sa, il power suit simboleggia la forza interiore, la sicurezza e la determinazione: una combinazione di eleganza, raffinatezza e grinta. Quasi un’estensione della personalità di Monica.

Credit: Getty Images

La giacca doppiopetto dalle spalle strutturate e dalla vestibilità richiama gli Anni 80 ma con un twist moderno. Le maniche arrotolate rivelano il polsino della camicia bianca. Un tocco casual chic che spezza il rigore dell’oversize. I pantaloni ampi, a vita alta, seguono la linea della giacca e slanciano la silhouette. Gli occhiali da sole cat-eye, Cartier Vintage, le danno un’allure da diva senza tempo. L’attrice non era in corsa per nessun premio in questa edizione dei David, ma la sua presenza rafforza i legami tra il cinema italiano e quello globale. Così come la presenza di Timothée Chalamet.

Credit: Getty Images

Non è la prima volta che Monica sceglie il look mannish. Agli Emmy Awards 2024 ha interpretato questo stile accanto al fidanzato Tim Burton, cui è legata da più di due anni. La coppia si è presentata vestita abbinata con un completo nero, sempre Saint Laurent, da manuale, camicia nera per lui, bianca per lei, pantaloni ampi, giacca corta e il papillon scherzoso.

Credit: Getty Images

E ancora, nel 2023, eccola in Valentino, all’anteprima newyorchese del film Mamma Mafia, dov’era protagonista insieme a Toni Collette. Qui Monica gioca con lo stile androgino con un look sofisticato black&white: pantaloni a gamba larga, giacca dal taglio maschile e camicia bianca. Immancabile la cravatta nera, che la maison ha sdoganato come accessorio di punta “per lei” nella collezione ready to wear autunno-inverno 2023-24.

Credit: Getty Images

Insomma, Monica in ogni occasione è sempre capace di impartire lezioni di moda contemporanea. Iconica.