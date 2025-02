Power dressing al femminile, tutto il fascino dei look maschili

Maschile femminile. L'ultima star che ci ha fatto innamorare del manlike è sicuramente Nicole Kidman che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi ai Critics Choice Awards di Santa Monica. Sfoggia un tailleur oversize con cravatta della collezione pr ê t-à-porter primavera 2025 di Saint Laurent. Dalle passerelle ai red carpet, il look maschile diventa una dichiarazione di stile. Un classico della moda che, con piccole variazioni, torna e ritorna.

Simbolo di eleganza e indipendenza

Cravatta, papillon e blazer lungo, oggi lo stile sartoriale d’ispirazione maschile ha conquistato un posto d’onore nel guardaroba di ogni donna, diventando sinonimo di indipendenza ed eleganza contemporanea. Nato dall’idea di reinterpretare i classici dell’armadio di lui, si è evoluto unendo disciplina formale e sensibilità femminile. Indossare un tailleur è molto più di una scelta estetica. E’ un’affermazione di forza, indipendenza e sicurezza, un modo deciso e sofisticato per esprimere la propria personalità.

Da Chanel e Saint Laurent fino ai giorni nostri

Coco Chanel fu tra le prime a rivoluzionare il concetto di femminilità, introducendo elementi maschili nei suoi designi per liberare le donne dalla rigidità imposta dai corsetti. Poi, il look androgino si è imposto con attrici come Marlene Dietrich e Katharine Hepburn, che l’hanno reso una manifestazione di libertà. Fino agli anni 70, quando Yves Saint Laurent consacra il tuxedo come simbolo di seduzione e potere. Anche Diane Keaton ci ha messo del suo nel promuovere la combinazione maschile-femminile, in una declinazione più informale, con il film Io e Annie di Woody Allen. Oggi, dalle passerelle allo street style si continua a celebrare questo stile, rivestendolo con modernità e creatività. Celebs come Naomi Watts, Brooke Shields e Selena Gomez ne sono un esempio: si inchinano al mannish per diventare regine di rigore e sensualità. Il tocco chic: aggiungere al look dettagli femminili che ne esaltano il fascino. Il risultato è cool, moderno. Perfetto day&night.