Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte. Perfette per ogni momento della giornata: dalla passeggiata sulla sabbia, all’aperitivo al tramonto

Lo stile non va in vacanza, nemmeno in spiaggia. Per varcare la soglia del lido di Riccione, come quello di Ibiza, anche sotto la semplice accoppiata shorts e t-shirt il tocco chic lo dà la scarpa. In gomma oppure in tessuto, ciabatta o infradito, bassa o con la zeppa, per la Primavera/Estate 2025 le griffe si sono sbizzarrite in tutte le direzioni.

Ferragamo SS25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Sul bagnasciuga

Per chi non può fare a meno delle scarpe nemmeno sul bagnasciuga, meglio optare per un modello in gomma. Perfetta la versione "granchietto" di Ferragamo e Lacoste, a prova di risacca.

Da sinistra verso destra: Dior SS25, Casadei SS25, Louis Vuitton SS25 Credits Press Office & Launchmetrics.com/Spotlight

Per il pranzo in spiaggia

Si può essere comode - ma chic - in spiaggia anche all'ora di pranzo. Per godersi un fritto misto al ristorante vista mare si può optare per una ciabattina in tessuto, come quella con i colori delle onde di Christian Dior, quella effetto uncinetto di Casadei in tutte le tinte pastello, o quella “tempestata” di ciliege di Louis Vuitton (anche nella versione con la frutta a mo’ di tacchetto).

Miu Miu SS25, Gucci SS25, Bottega Veneta SS25, Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Per gli aperitivi al tramonto

Per chi ama rimanere al mare fino al tramonto e trasferirsi dalla sdraio al chiringuito per l’aperitivo, sono perfetti per farsi notare i modelli più strutturati, come i sandali gioiello di Miu Miu, la ciabatta con tacco effetto intrecciato di Bottega Veneta e il sandalo di Gucci con dettaglio in bambù.

Versace SS25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

E quando l'abbronzatura sarà abbastanza intensa, per esaltarla si potranno sfoggiare le infradito con calza di Versace. Rigorosamente fluo.

