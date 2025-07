Se i diamanti sono i migliori amici delle donne, perché non metterli anche ai piedi? Del resto, se per noi un brillante all’anulare significa matrimonio in vista, l'anello al piede ha le sue origini in India proprio come simbolo per le donne sposate.

Burberry Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Ed ecco che con l’estate che ci fa scoprire i piedi, questi bijoux stanno tornando a illuminare (con svariati carati) i look delle celebrità. Rihanna era stata una delle prime a mostrare, un paio di anni fa, un enorme brillante dalla cifra stimata attorno al milione di dollari, realizzato su misura per lei da un gioielliere di Beverly Hills.

Oggi a rilanciare il toe ring è Leandra Medine Cohen. L'autrice e blogger americana ha sfoggiato sui social flip flop Havaianas illuminate da un diamante, e ha sentenziato: “È l’estate degli anelli da piede”.

C'è chi punta, come lei, su un solo pezzo prezioso, tra oro e diamanti, chi sulla quantità, sfoggiando un gioiello su ogni dito, magari in argento con pietre colorate, meglio se abbinandoli a sandali nude con tacco vertiginoso.

Chan Luu Credit: Sito

Certo, con i piedi così sotto i riflettori bisognerà donare loro un aspetto curato con una bella pedicure. Ma il tempo speso verrà ripagato da un look 100% scintillante.

Leggi anche:

Pedicure, come realizzarla da sé in pochi semplici passaggi

Sandali in cuoio, 5 modelli perfetti per le passeggiate sul lungomare